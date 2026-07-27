Kastamonu'dan İstanbul'a Göçte Artış - Son Dakika
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Kastamonu'dan İstanbul'a Göçte Artış

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2025'te Kastamonu'nun en fazla göçü İstanbul'a oldu, net göç eksi 734 kişi olarak kaydedildi.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, 2025 yılında Kastamonu'dan en fazla göç İstanbul'a oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (TÜİK) tarafından Kastamonu'nun göç istatistikleri açıklandı. Paylaşılan verilere göre, 2025 yılında Kastamonu net göç verdi. 2025 yılında Kastamonu'nun aldığı göç 14 bin 997 kişi olurken, 15 bin 731 kişi de diğer illere göç etti. Net göç eksi 734 kişi olurken, net göç hızı binde eksi 1,93 oldu. Kastamonu il dışına en fazla göçü 4 bin 796 kişi ile İstanbul'a verdi. Bunu bin 606 kişi ile Ankara ve 562 kişi ile Samsun takip etti. Kastamonu'nun en fazla göç aldığı il 4 bin 949 kişi ile İstanbul olurken, bin 278 kişi ile Ankara ikinci, ve 571 kişi ile Samsun üçüncü oldu. Göç etme nedenine göre Kastamonu'nun verdiği göç incelendiğinde yüzde 22,7 ile daha iyi konut ve yaşam şartları ilk sırada geldi. Bunu yüzde 18,4 ile hane-aile fertlerinden birine bağımlı göç, yüzde 15,9 ile eğitim ve yüzde 14,3 ile tayin-iş değişikliği takip etti.Göç etme nedenine göre Kastamonu ilinin aldığı göç incelendiğinde yüzde 22,8 ile eğitim ilk sırada geldi. Bunu yüzde 19,4 ile hane-aile fertlerinden birine bağımlı göç, yüzde 18,3 ile daha iyi konut ve yaşam şartları ve yüzde 10,7 ile tayin-iş değişikliği takip etti.

Kaynak: İHA

Kastamonu, İstanbul, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kastamonu'dan İstanbul'a Göçte Artış - Son Dakika

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