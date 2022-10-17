Kastamonu haber... Kastamonu'da havalar soğudu, soba satışları başladı - Son Dakika
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Kastamonu haber... Kastamonu'da havalar soğudu, soba satışları başladı

17.10.2022 12:17
Kastamonu haber... Kastamonu'da havalar soğudu, soba satışları başladı

Kastamonu bölgesinden gelen habere göre Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde sonbaharla birlikte soba satışlarında hareket yaşanmaya başladı.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde sonbaharla birlikte soba satışlarında hareket yaşanmaya başladı. Sobalar 450-4 bin TL arasında satılıyor.

Kış mevsiminin yaklaşması ve hava sıcaklıklarının düşmesi ile birlikte Kastamonu'da, soba satışları arttı. İnebolu ilçesinde sobalar, 450 TL-4 bin TL arasında satılmaya başlandı. İlçede 52 yıldır sobacılık mesleğini sürdüren Ahmet Kara, köylerde yaşayan vatandaşların soba satın almaya başladığını söyledi.

Eskiye göre soba satışlarında azalma yaşandığını belirten Kara, "Elimizde her türlü soba mevcut. Özellikle kuzine sobası, köylülerin tercih ettiği bir sobadır. Çünkü üzerinde su ısıtılıp, fırınında yemek yapılabiliyor. Biz de elimizden geldiği kadar başka imalatlarla halkımıza hizmet vermeye çalışıyoruz. Kuzine sobalarımızın fiyatları çeşidine göre değişiyor. Gün geçtikçe soba satışları durma noktasına geldi. Eski satışlarımız kalmadı" dedi.

Soba bakımlarının önemine de değinen Kara, "İnsanların soba alırken, içerisinin turbo özelliğinin olup olmadığına, sağlamlığına ve verilen garantiye dikkat etmeleri gerekiyor. Bacalarını sık sık temizlemeleri gerekiyor. Bacaları dolu ve kirli olduğu zaman soba yanmıyor, tütüyor ve sonuç olarak da zehirlenmelere yol açıyor. Hem sobanızın hem de bacanızın bakımına dikkat etmeniz gerekiyor" diye konuştu. - KASTAMONU

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Kaynak: İHA

Kastamonu, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kastamonu haber... Kastamonu'da havalar soğudu, soba satışları başladı - Son Dakika

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