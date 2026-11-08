Kastamonu İhsangazi\'de yiyecek arayan yavru tilki vatandaşlarca tavuk etiyle beslendi

Kastamonu İhsangazi'de yiyecek arayan yavru tilki vatandaşlarca tavuk etiyle beslendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde yiyecek arayan yavru tilki, yanlarındaki tavuk etiyle aile tarafından beslendi. O anlar cep telefonuyla kaydedildi, tilki daha sonra geldiği ormanlık alana dönerek gözden kayboldu.
Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde aç kalan tilkiyi vatandaşlar tavukla besledi.
İhsangazi ilçesinde yiyecek arayan yavru tilkiyi gören aile, onu yanlarındaki tavuk etiyle besledi. Vatandaşlar daha sonra yoluna devam ederken, tilki de geldiği ormanlık alana dönerek gözden kayboldu. O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
Kaynak: İHA
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