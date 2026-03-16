Kastamonu Üniversitesi'nden Köyde İftar

16.03.2026 21:12
Öğrenciler, Daday'daki Çavuşlu köyünde vatandaşlarla birlikte iftar yaparak köy yaşamını deneyimledi.

Kastamonu Üniversitesi öğrencileri, Daday ilçesine bağlı Çavuşlu köyündeki köy konağında vatandaşlarla birlikte iftar yaptı.

Kastamonu Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi öğrencileri, Daday ilçesine bağlı Çavuşlu köyünde düzenlenen iftar programına katıldı. Programda öğrenciler, ilk olarak ata binerek köy yaşamını deneyimledi. Ardından köy konağında vatandaşlarla birlikte iftar sofrasına oturan öğrenciler, paylaşmanın ve dayanışmanın güzelliğini yaşadı. İftarın ardından camide yanan sobanın yanında namazlarını kılan öğrenciler, köydeki samimi atmosfere tanık oldu. Köy halkı tarafından semaverde demlenen çay ve çeşitli tatlılar öğrencilere ikram edildi. Soğuk hava sebebiyle yakılan ateşin etrafında toplanan öğrenciler ve köy halkı, sohbet ederek keyifli vakit geçirdi.

Öğrencileri ağırlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Çavuşlu Muhtarı Hüseyin Çiftçi, "Öğrencilerimiz, hocalarıyla birlikte köyümüzde köy konağında Ramazan ayı olması münasebetiyle iftar programına katılmışlardır. İftarda bizleri onore etmişlerdir. Kastamonu Üniversitesi ile öğrencilerine buraya kadar gelip de bizleri ve köyümüzü ziyaret ettikleri için hocaları başta olmak üzere hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz" dedi.

Köy sakinlerinden Serkan Pehlivan ise, "Kastamonu Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Hikmet Haberal'ın vesilesiyle bugün İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi öğrencilerini köyümüzde ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Öğrencilerimiz bugün Kayı köyünde bulunan tümülüsü, bölgemizdeki tarihi ve kültürel değerlerimizi ziyaret ettiler. Bizler de öğrencilerimizin buralara gelmelerinin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu akşam Hikmet hocamızın vesilesiyle Coğrafya Bölümü öğrencilerimizi iftarda ağırlamanın da ayrıca onur ve mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Ramazan ayında keyifli vakit geçirdiklerini dile getiren Hadise Yıldırım, "Köy halkımız bizleri burada çok güzel ağırladılar. Birlikte onlarla iftar yaptık. Tüm köy heyetine buradan çok teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

Kastamonu Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Coğrafya Bölümü öğrencisi Abdulsamed Dağ ise, "Bugün Hikmet Haberal hocamızla birlikte arazi gezisi dersleri kapsamında Daday ilçemize geldik. Günün sonunda Çavuşlu köyümüze geldik. Burada ata bindik. Çavuşlu köyünde iftarımızı köy halkımızla birlikte açtık. Bizleri iftarda sofrasına misafir eden köy halkımıza, köy muhtarımıza çok teşekkür ediyorum. Şimdi de hocalarımızla birlikte çay ikram edildi, çay içiyoruz. Çay için de ayrıca teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

