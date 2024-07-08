Kastamonu Valisi Meftun Dallı, Türkiye birincisi olan öğrencileri kabul etti

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Kastamonu Valisi Meftun Dallı, Liselere Geçiş Sistemi sınavında tam 500 puan alarak Türkiye birincisi olan 3 öğrenciyi kabul etti. Öğrencilere hediyeler takdim eden Vali Dallı, başarıları için tebrik etti.

2 Haziran LGS kapsamında gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) çerçevesinde yapılan Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav sonuçlarına göre Kastamonu'da yaşayan 3 öğrenci tam puan alarak Türkiye birincisi oldu. LGS'de 500 tam puan alan Merkez Ortaokulu öğrencisi Elif Küçükalioğlu, Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu öğrencisi Yiğit Efe Keşkekoğlu ve özel bir kolej öğrencisi Yiğit Şeker'i kabul eden Kastamonu Valisi Meftun Dallı, tebriklerini iletti.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, öğretmenler ve ailelerin de hazır bulunduğu ziyarette Vali Dallı, öğrencilere hediyeler takdim ederek başarı dileklerinde bulundu. Öğrencilerle sohbet eden Dallı, öğretmenelerine ve ailelerine de öğrencilerin kazandığı başarı için verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.

Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekilmesi ile sona erdi. - KASTAMONU