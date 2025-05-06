Kastamonuspor Play-off Hazırlıklarını Sürdürüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kastamonuspor Play-off Hazırlıklarını Sürdürüyor

Kastamonuspor, Beykoz Anadoluspor ile yapacağı play-off maçı için hazırlıklarını sürdürüyor.

06.05.2025 15:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Kastamonuspor, Beykoz Anadoluspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor

KASTAMONU - TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta play-off karşılaşmasında Beykoz Anadoluspor ile mücadele edecek olan GMG Kastamonuspor, hazırlıklarını sürdürüyor.

TFF 2. Lig Beyaz Grubu üçüncü olarak bitirerek play-off'larda Beykoz Anadoluspor'un rakibi olan GMG Kastamonuspor, hazırlıklarını İsmail Dikmenli Tesisleri'nde taktik ağırlıklı sürdürüyor. Beykoz Anadoluspor müsabakası 8 Mayıs Perşembe günü saat 16.00'da Gazi Stadyumu'nda oynanacak.

Kastamonuspor, rakibine son maçlarda üstünlük kuruyor

Kastamonuspor, Beykoz Anadolu A.Ş. ile 2016 yılından itibaren 10 kez mücadele etti. Bu maçlarda 7 kez Kastamonuspor galip gelirken, 3 kez de Beykoz Anadoluspor üstünlük sağladı. Kastamonuspor, son karşılaşmada ise Beykoz Anadolu'yu deplasmanda 2-1 mağlup etti.

AK Parti Kastamonu Milletvekili Serap Ekmekci, kırmızı-siyahlı takıma moral vermek amacıyla antrenman sonrasında ziyarette bulundu. Ziyarette teknik heyet ve futbolcularla bir araya gelen Ekmekci, Kastamonuspor'un her zaman yanında olduklarını belirterek, tüm Kastamonuluları play-off sürecinde takıma destek olmaya davet etti. Ekmekci, "Kastamonuspor'umuzun yanındayız her zaman. Bugün de idmanlarında kendilerini ziyarete geldik. Ben de tüm Kastamonu'yu 12. adam olarak takımımızı desteğe, Gazi Stadyumu'na saat 16.00'da davet ediyorum. Görüşmek, buluşmak dileğiyle teşekkür ediyorum" dedi.

Kastamonuspor Teknik Direktörü Ergin Keleş ise ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, oyuncuların hepsinin değerli olduğunu ve sahip çıkılması gerektiğini söyledi. Keleş, play-off karşılaşmalarında ellerinden geleni yaparak bir üst lige çıkacaklarına inandıklarını kaydetti.

Ziyarette teknik heyet ve futbolculara baklava ikram edildi.

Kaynak: İHA

GMG Kastamonuspor, Yerel Haberler, Kastamonu, Politika, Futbol, Yerel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kastamonuspor Play-off Hazırlıklarını Sürdürüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Farkında olmadan imzaladığı tahliye taahhütnamesiyle evden çıkarıldı Farkında olmadan imzaladığı tahliye taahhütnamesiyle evden çıkarıldı
Seviyeyi arşa çıkardı Genç adamdan sevgilisine unutulmaz evlilik teklifi Seviyeyi arşa çıkardı! Genç adamdan sevgilisine unutulmaz evlilik teklifi
EuroLeague devi, Guduric’i istiyor: Hayalimiz onu transfer etmek EuroLeague devi, Guduric'i istiyor: Hayalimiz onu transfer etmek
AK Parti Sözcüsü Çelik’ten çarpıcı çıkış Terörsüz Türkiye için günler sayılıyor AK Parti Sözcüsü Çelik'ten çarpıcı çıkış! Terörsüz Türkiye için günler sayılıyor
Önce ateş açtılar, sonra darp edip kaçtılar Önce ateş açtılar, sonra darp edip kaçtılar
Trump’ın ’yabancı filmlere vergi’ kararı sonrası Hollywood hisseleri sert düşüş yaşadı Trump'ın 'yabancı filmlere vergi' kararı sonrası Hollywood hisseleri sert düşüş yaşadı
Mourinho’ya Rusya’dan sürpriz teklif: Mourinho gelmeyi kabul etti Mourinho'ya Rusya'dan sürpriz teklif: Mourinho gelmeyi kabul etti
Tanju Özcan: CHP bile iktidara gelebilir ama Ali Koç varken Fenerbahçe şampiyon olamaz Tanju Özcan: CHP bile iktidara gelebilir ama Ali Koç varken Fenerbahçe şampiyon olamaz
Saldırganı en iyi tanıyanlardan birisi: Bu yaratığı kim saldı dışarı Saldırganı en iyi tanıyanlardan birisi: Bu yaratığı kim saldı dışarı?
Pınar Gültekin cinayetinde Yargıtay’dan tartışma yaratacak karar Pınar Gültekin cinayetinde Yargıtay'dan tartışma yaratacak karar
Üsküdar Belediyesi’nde AK Partili meclis üyesi partisinden istifa etti Üsküdar Belediyesi'nde AK Partili meclis üyesi partisinden istifa etti

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2025 16:29:16. #7.13#
SON DAKİKA: Kastamonuspor Play-off Hazırlıklarını Sürdürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.