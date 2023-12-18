 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
KATSO Başkanı Kadir Bozan Basın Mensuplarıyla Buluştu - Son Dakika
Üye Girişi

KATSO Başkanı Kadir Bozan Basın Mensuplarıyla Buluştu

Kars Ticaret ve Sanayi Odası (KATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Bozan, kentte görev yapan yerel ve ulusal basın temsilcileriyle bir araya geldi. Başkan Bozan, KATSO'nun faaliyetleri hakkında bilgi verdi ve gazetecilerin sorularını cevapladı. Bozan, Kars'ın ekonomik zorluklarına dikkat çekerek, ihracatın artırılması için çalışmalar yapacaklarını belirtti. Ayrıca, üyelerin aidatlarını düzenli ödemeleri konusunda duyarlılık beklediklerini ifade etti.

KATSO Başkanı Kadir Bozan Basın Mensuplarıyla Buluştu
18.12.2023 - 11:57,
Abone Ol

Kars Ticaret ve Sanayi Odası (KATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Bozan, kentte görev yapan yerel ve ulusal basını n temsilcileriyle bir araya geldi.

Başkanı Kadir Bozan, KATSO Toplantı Salonu'nda sabah kahvaltısında basın mensuplarıyla buluştu. Başkan Bozan, KATSO'nun faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Gazetecilerin sorularını cevapladı.

KATSO Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Bozan, "Kars'ta ekonomik olarak zorlu bir süreçten geçiyoruz. Bununla ilgili toplantılarımız olacak. Sınır ilçelerinde de ihracatın artırılması adına birçok oda ve teşebbüslerle bağlantıya geçerek şehrimizde ihracatı artırmak için elimizden geleni yapacağız. Büyük şehirlerdeki odalarla 'kardeş oda' istişarelerinde bulunacağız. Tabi bu çalışmaları yaparken, sizlerle paylaşımda bulunacağız. Şehrimizin ekonomisi ile ilgili elimizden gelen ne gelirse onu yapacağız" dedi.

Biz aidatla dönen bir kurumuz, kimseden ödeme alamıyoruz diyen Bozan, "Biz ödeme yapabilmemiz için tacirlerimizin bize ödeme yapması lazım. Biz üyelerimizin aidatlarını belirlerken, Türkiye'deki en düşük tarifeyi biz uyguluyoruz. Ama geri dönüş olarak sonuç alamıyoruz. Bizim yaklaşık 6,5 milyona yakın alacağımız var. Ticaret Odası üyelerini icraya veriyor. Bizim öyle bir niyetimiz yok. Biz tacirimizin, esnafımızın odamız için elini taşın altına koymasını bekliyoruz. Yani üyelerimiz ödemelerini yaparsa biz daha güçlü oluruz. Daha farklı projeler yaparız. Onlar ödeme yapmadıkları için biz bir şey yapamıyoruz. Elimiz kolumuz bağlanıyor. Üyelerimizden ödemeler konusunda duyarlı olmalarını bekliyoruz" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından kahvaltıya geçildi. Sohbet ortamında geçen kahvaltıda Kars konuşuldu. - KARS

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Türkiye, Kars, Son Dakika

Son Dakika Yerel KATSO Başkanı Kadir Bozan Basın Mensuplarıyla Buluştu - Son Dakika


11:40
İzmir'de başıboş sokak köpekleri flamingolara saldırmaya başladı İzmir'de başıboş sokak köpekleri flamingolara saldırmaya başladı
11:31
İran'da akaryakıt istasyonlarına siber saldırı İran'da akaryakıt istasyonlarına siber saldırı
11:26
Altının gramı 1.890 liradan işlem görüyor Altının gramı 1.890 liradan işlem görüyor
11:23
İstanbul ve Kocaeli'de iki iş yerinin kurşunlanması soruşturması İstanbul ve Kocaeli'de iki iş yerinin kurşunlanması soruşturması
11:22
Haftaya yükselişle başlayan dolar 29,06'dan işlem görüyor Haftaya yükselişle başlayan dolar 29,06'dan işlem görüyor
11:15
Adana Büyükşehir Belediyesi'ne şafak operasyonu! Zeydan Karalar'dan ilk açıklama geldi Adana Büyükşehir Belediyesi'ne şafak operasyonu! Zeydan Karalar'dan ilk açıklama geldi
11:10
İsrail dur durak bilmiyor! Masumların kanıyla ıslanan Gazze için konut projesi tasarladılar İsrail dur durak bilmiyor! Masumların kanıyla ıslanan Gazze için konut projesi tasarladılar
11:07
Fransa'da güzellik yarışmasını kazanan kısa saçlı model Eva Gilles, ülkeyi ikiye böldü Fransa'da güzellik yarışmasını kazanan kısa saçlı model Eva Gilles, ülkeyi ikiye böldü

Son Dakika
11:40 İzmir'de başıboş sokak köpekleri flamingolara saldırmaya başladı
11:31 İran'da akaryakıt istasyonlarına siber saldırı
11:26 Altının gramı 1.890 liradan işlem görüyor
11:22 Haftaya yükselişle başlayan dolar 29,06'dan işlem görüyor
11:23 İstanbul ve Kocaeli'de iki iş yerinin kurşunlanması soruşturması
11:15 Adana Büyükşehir Belediyesi'ne şafak operasyonu! Zeydan Karalar'dan ilk açıklama geldi
11:10 İsrail dur durak bilmiyor! Masumların kanıyla ıslanan Gazze için konut projesi tasarladılar
11:07 Fransa'da güzellik yarışmasını kazanan kısa saçlı model Eva Gilles, ülkeyi ikiye böldü
11:05 Gine'de petrol terminalinde meydana gelen patlamada 8 kişi öldü
10:41 İsrail'in Gazze'de yanlışlıkla öldürdüğü 3 rehine yemek artıklarını kullanarak acil yardım çağrısı yapmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2023 11:55:42. #1.13#
SON DAKİKA: KATSO Başkanı Kadir Bozan Basın Mensuplarıyla Buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement