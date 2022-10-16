KATSO'da organ seçimleri tamamlandı - Son Dakika
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KATSO'da organ seçimleri tamamlandı

16.10.2022 13:15
KATSO'da organ seçimleri tamamlandı

Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığında organ seçimleri tamamlandı.

Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığında organ seçimleri tamamlandı. Buna göre mevcut başkan Oğuz Fındıkoğlu, tekrar KATSO Başkanlığına seçildi.

8 Ekim 2022 tarihinde Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası'nda yapılan meclis üyeleri ve meslek komiteleri seçiminde oda meclisine seçilen üyeler, yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyeleri, meclis başkanı, meclis divanı, disiplin kurulu ve TOBB delegelerini seçti. Buna göre, mevcut başkan Oğuz Fındıkoğlu yönetim kurulu başkanlığı görevine tekrar seçilirken, Mustafa Şensoy, Recep Akgül, Mehmet Eser, İlhan Pehlivan, Turgut Demir ve Taner Tonbul da yönetim kurulu üyeliğine seçildi.

Meclis başkanlığına ise Turgay Dellaloğlu seçildi. Mesut Duran ve Rıfat İğdirli de meclis başkan yardımcısı oldu. Elif Avanoğlu meclis katip üyeliğine, Mehmet Necati Kaykanacı, Nurettin Gündağ, Erkan Erdem, Mustafa Özsoy, Mustafa Yeniçeri, Feridun Küllüoğlu, Murat Karakaş, İsmail Kabul, Salim Arpacıoğlu, Özhan Arslan, Ahmet Cevdet Uyanık, Oğuzhan Şekeroğlu, Bülent Çetin, Atilla Yamakoğlu, Feza Tiryaki ve Recep Mor meclis üyeliğine seçildi.

Disiplin kurulu üyeliklerini de Hayati Hamzaoğlu, Hasan Gülşen, Tezcan Biçicioğlu, Osman Şahin, Erdoğan Yasin Terzi ve Tevfik Zor oluşturacak.

Konu ile ilgili açıklama yapan Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Fındıkoğlu,, "Bugün gerçekleşen meclis başkanlık divanı ve yönetim kurulu seçimlerimiz ile odamızdaki seçim süreci tamamlandı. 140 yıllık mazisi şan ve şerefle dolu olan odamızın gelecek dönemi için bizleri görevlendiren tüm meclis üyelerimize teşekkür ediyoruz. Kastamonu'nun ali menfaatleri doğrultusunda, ülkemizin kalkınma hedeflerini göz önünde bulundurarak, üye işletmelerimizin sürdürülebilir yapıya ulaşmaları için; yenilikçi, kaliteli, ilimizdeki tüm paydaşlarla işbirliğini gözeten çalışma anlayışımız ile odamızı temsil edeceğiz. Üretim ve ticarette güç birliği içinde çok daha güzel günlere ulaşacağımıza ve işletmelerimizin birbiri ardına başarı hikayeleri yazacaklarına inancımız tam. Meclis üyelerimize, yönetim kurulumuza, komitelerimize, kurullarımıza ve oda personelimize yeni dönemde başarı diliyorum ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi. - KASTAMONU

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Kaynak: İHA

Meclis Başkanı, Kastamonu, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel KATSO'da organ seçimleri tamamlandı - Son Dakika

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