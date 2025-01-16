KATSO'dan Kars Ekonomisi İçin Önemli Adımlar - Son Dakika
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KATSO'dan Kars Ekonomisi İçin Önemli Adımlar

KATSO\'dan Kars Ekonomisi İçin Önemli Adımlar

KATSO Başkanı Kadir Bozan, 2024 yılı değerlendirmesinde mali başarılar ve hedeflerini paylaştı.

16.01.2025 14:51
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Kars Ticaret ve Sanayi Odası (KATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Bozan, kentteki ulusal ve yerel basının temsilcileriyle bir araya geldi. Bozan, göreve başladığı 2024 yılının değerlendirmesini yaptı.

KATSO Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Bozan, 1 yılı değerlendirmek, şehrin ticari ve ekonomik hayatına katkıda bulunmak adına yürüttükleri projeleri, etkinlikleri ve hayata geçirdikleri projeleri basın ile paylaştı.

Başkan Kadir Bozan, "Kars'ın hem yerel hem ulusal ölçekte ticari potansiyelini artırmak, yatırım imkanlarını geliştirmek ve üyelerimize daha iyi hizmet sunmak için pek çok önemli adım attık. Şehrimizin ekonomik kalkınması adına gösterdiğimiz çabanın meyvelerini hep birlikte topluyor olmanın gururunu yaşıyoruz. Birlikte başardığımız bu çalışmaların detaylarını paylaşırken, Kars'ın geleceği için hep beraber daha güçlü adımlar atacağımıza olan inancımı bir kez daha ifade etmek istiyorum" dedi.

Bozan, "1 yıl içerisinde gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerimizi siz değerli basın mensuplarımıza aktarmak istiyorum. Göreve geldiğimde, Odamızın mali durumunun zayıf olduğunu ve üyelerimizin aidat ödeme oranlarının oldukça düşük seviyelerde bulunduğunu tespit ettik. Ayrıca, Odamızın alacaklarının enflasyon karşısında değer kaybetmiş olması ve bütçemizin gerçekleşme oranının gerisinde kalması, finansal açıdan ciddi bir yeniden yapılanmayı zorunlu kılıyordu. Bu tablo karşısında, ekip olarak hızlı ve etkili bir çalışma planı hazırlayarak Odamızın mali yapısını iyileştirmek için adımlar attık. İlk etapta, hesaplarımızı toparlayarak gelirlerimizi artırmaya ve giderlerimizi kontrol altına almaya odaklandık. Üyelerimizin aidatlarını düzenli ödemeleri konusunda farkındalık oluşturacak özendirici faaliyetler düzenledik. Ayrıca, mali disiplin anlayışıyla hareket ederek, kaynaklarımızı daha verimli kullanmaya başladık" diye konuştu.

Bozan, "Bugün, göreve gelişimin üzerinden 1 yıl geçmiş durumda ve bu süre zarfında Odamızın nakit varlığını 5 kat artırmayı başardık. Bununla birlikte, kurum ve kuruluşlara olan borçlarımızı yüzde 70 oranında azaltarak finansal açıdan sürdürülebilir bir yapıya kavuştuk. TOBB, Emekli Sandığı, SERKA, İç Ticaret Genel Müdürlüğü gibi kurumlara olan yükümlülüklerimizin büyük kısmını yerine getirirken, Organize Sanayi Bölgesi ve TDİ Besi Organize Sanayi Bölgesi gibi önemli iş ortaklarımıza olan borçlarımızı da büyük ölçüde azalttık.

Bugün gelinen noktada, 2025 yılı itibarıyla borçsuz bir Oda olmayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda, mali yapımızı daha da güçlendirmek ve üyelerimize daha güçlü hizmetler sunmak için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Finansal açıdan güçlü bir Kars Ticaret ve Sanayi Odası inşa ederek, üyelerimizin ihtiyaçlarına daha etkin bir şekilde cevap verebilmek adına emin adımlarla ilerliyoruz" şeklinde konuştu.

KATSO Yönetim Kurulu Başkanı Bozan, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Toplantı daha sonra sona erdi. - KARS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel KATSO'dan Kars Ekonomisi İçin Önemli Adımlar - Son Dakika

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