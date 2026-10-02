Kavak\'ta Hz. Ömer Camii\'nde sabah namazı buluşması yoğun katılımla yapıldı

Kavak'ta Hz. Ömer Camii'nde sabah namazı buluşması yoğun katılımla yapıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsun'un Kavak ilçesinde İlçe Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğünce düzenlenen Sabah Namazı Buluşması, Hz. Ömer Camii'nde yoğun katılımla yapıldı. Müftü Ünal Öztürk'ün katıldığı programda cemaatle namaz kılındı, Kur'an tilaveti yapıldı, dua edildi; çorba ve çay ikram edildi.
Samsun'un Kavak ilçesinde, İlçe Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen Sabah Namazı Buluşması, Hz. Ömer Camii'nde yoğun katılım ve manevi bir atmosfer eşliğinde gerçekleştirildi.
Kavak İlçe Müftüsü Ünal Öztürk'ün katılımıyla gerçekleştirilen programda, cemaatle sabah namazı kılındı. Namazın ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı, hep birlikte dua edildi. Birlik ve beraberlik mesajlarının öne çıktığı buluşma, namaz sonrasında katılımcılara ikram edilen sıcak çorba ve çay eşliğinde yapılan samimi sohbetlerle sona erdi.
Programda, cemaatin bir araya gelerek manevi atmosferi paylaşması ve birlik beraberliğin pekiştirilmesi amaçlandı.
Kaynak: İHA
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