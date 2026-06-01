Kavak'ta TOKİ Kura Tarihi Açıklandı - Son Dakika
Kavak'ta TOKİ Kura Tarihi Açıklandı

01.06.2026 15:49
Kavak'ta 212 TOKİ konutu için kura çekimi 3 Haziran'da canlı yayında yapılacak.

Samsun'un Kavak ilçesinde yapımı tamamlanma aşamasına gelen 212 TOKİ konutu için hak sahiplerinin beklediği kura çekiminin tarihi açıklandı. Konut belirleme kurası 3 Haziran'da canlı yayınla gerçekleştirilecek.

Kavak ilçesi Soğuksu Mahallesi'nde inşası hızla devam eden ve sona yaklaşılan 212 TOKİ konutunda kura heyecanı yaşanıyor. Hak sahibi vatandaşların konutlarının belirleneceği kura çekimi, 3 Haziran Çarşamba günü saat 11.00'de TOKİ tarafından canlı yayınla yapılacak. Kura çekimi, TOKİ'nin resmi YouTube hesabı üzerinden vatandaşların takip edebilmesi için canlı olarak yayınlanacak.

Projede 166 adet 2+1 ve 46 adet 3+1 olmak üzere toplam 212 konut bulunuyor. Kura çekiminin tamamlanmasının ardından hak sahipleri, 15 Haziran-26 Haziran 2026 tarihleri arasında Ziraat Bankası şubelerinde Gayrimenkul Satış Sözleşmelerini imzalayabilecek.

Yetkililer, konutların hak sahiplerine hayırlı olması temennisinde bulunurken, projenin kısa süre içerisinde tamamlanarak vatandaşların kullanımına sunulmasının hedeflendiğini ifade etti. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Emlak, Yaşam, Yerel, Son Dakika

