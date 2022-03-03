Kavak'tan Başkan Doğru'ya ziyaret - Son Dakika
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Kavak'tan Başkan Doğru'ya ziyaret

03.03.2022 17:20
Kavak'tan Başkan Doğru'ya ziyaret

Gaziantep'in Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak, Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru'yu makamında ziyaret etti.

Gaziantep'in Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak, Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru'yu makamında ziyaret etti.

Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak, Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru'yu ziyarette bulunmak için ilçeye geldi. Kavak'ı, Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru karşıladı. İki belediye başkanı başkanlık makamında bir araya geldiği ziyaret sırasında her iki belediye başkanı da birbirlerine yürütmekte oldukları projeleri anlattı.

Ziyaret sonunda Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Nurdağı Belediye Başkanımız Sayın Ökkeş Kavak makamda bizleri ziyaret etti. Nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederim" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP

Kavak'tan Başkan Doğru'ya ziyaret

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Hasan Doğru, Ökkeş Kavak, Gaziantep, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kavak'tan Başkan Doğru'ya ziyaret - Son Dakika


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