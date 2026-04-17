Kavuncu: Güvenlik Önlemleri Acil Alınmalı

17.04.2026 12:18
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Kavuncu, okul güvenliğinin artırılmasını ve acilen seçimi vurguladı.

(MUĞLA) - İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Buğra Kavuncu, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki saldırıların ardından okullarda güvenlik önlemlerinin artırılması gerektiğini vurgulayarak, "Allah bir daha bu millete böyle bir acı yaşatmasın. Her türlü tedbirin de acilen alınması gerekiyor. Ama samimi şekilde; yüzeysel değil, 'dostlar alışverişte görsün' diye günü kurtaracak tedbirler değil. Kalıcı, radikal ve insanların çocuklarını okula güvenle gönderebileceği bir iklim yaratmak, iktidarın şu anda en öncelikli vazifesidir." dedi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Buğra Kavuncu ile partisinin Muğla Milletvekili Metin Ergun, Muğla ve Ortaca'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi. Program kapsamında ilçe ekonomisi, turizm sektörü ve yerel işletmelerin durumu üzerine değerlendirmelerde bulunuldu ve karşılıklı görüş alışverişi yapıldı.

Kavuncu, Ortaca'da yaptığı açıklamada Türkiye'nin Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırıları nedeniyle derin bir üzüntü içinde olduğunu söyledi. Partisinin Grup Başkanvekili Turan Çömez ve Genel Başkan Yardımcısı Şenol Sunat'ın Kahramanmaraş'ta aileler ve yaralılarla görüştüğünü aktaran Kavuncu, okullardaki güvenlik eksikliklerini Meclis gündemine taşıdıklarını hatırlattı. Kavuncu, şunları söyledi:

"Bu iktidarın yarattığı muazzam güvensizlik ortamı nedeniyle veliler çocuklarını okula göndermekten endişe eder hale geldi. İnsanlar çocuklarını sokağa göndermekten de çeteler nedeniyle endişe eder hale geldi. Yatırımcı, yaptığı yatırımla ilgili olarak ekonomiye güven duymak ister. Kimse bu ülkede mahkemelere düşmek istemiyor; çünkü düştüğünde süreç haftalarca, aylarca sürüyor. Her alanda güvensizlik yaratmış bir iktidarla karşı karşıyayız. Maalesef bunun her türlü trajik sonucunu tüm millet olarak yaşıyoruz."

"Türkiye artık yönetilemez bir hale geldi, acilen seçime ihtiyaç var"

Türkiye'de şu anda ana gündem bu hadise. Biz bugün Muğla'daydık. Orada vatandaşlarımızla konuştuk. Elbette ekonomik sıkıntılar var, insanlarımızın birçok derdi var ancak bu konu herkesin yüreğini yakmış durumda. Oradan Sanayi ve Ticaret Odası'na gittik, sanayicilerimizi ve ticaret yapan iş insanlarımızı dinledik. Birçok alanda ciddi bir problem var. Daha önce de vurguladık, bu iktidar sokağa çıkamıyor. Ama pazarda vatandaş bize şunu soruyor: 'Nerede? Bizi bu hale getiren, ekonomiyi bu noktaya getiren iktidar nerede?' diyor. 'Onları getirin, bize muhatap lazım' diyor. Sokağa çıkamayan, milleti dinleyemeyen, duyamayan iktidar sandığı getirsin. Millet madem sesini duyuramıyor, sandıkta sesini duyursun. Türkiye'nin geçtiğimiz haftalardaki gündemi erken seçim konusuydu. Biz de İYİ Parti olarak duruşumuzu net şekilde ortaya koyduk. Türkiye artık yönetilemez bir hale geldi, acilen seçime ihtiyaç var dedik. Maalesef şu andaki gündem Kahramanmaraş. Allah bir daha bu millete böyle bir acı yaşatmasın. Her türlü tedbirin de acilen alınması gerekiyor. Ama samimi şekilde; yüzeysel değil, 'dostlar alışverişte görsün' diye günü kurtaracak tedbirler değil. Kalıcı, radikal ve insanların çocuklarını okula güvenle gönderebileceği bir iklim yaratmak, iktidarın şu anda en öncelikli vazifesidir.

"Konuşmamız gereken tek şey, yarın bunun tekrar etmemesi için ne yapılması gerektiğidir"

Mart ayında öğretmenimiz Fatma Nur Çelik'in bir okulda saldırıya uğrayıp hayatını kaybetmesinden sonra da 'Bu tehlike büyüyor' dedik. Urfa'yı yaşadık, Kahramanmaraş'ı yaşadık. Şu anda konuşmamız gereken tek şey, yarın bunun tekrar etmemesi için ne yapılması gerektiğidir. Bunu konuşmak yerine 'münferit' deniliyor. Maden kazalarında da 'fıtratında var' deniliyor. Bu yaklaşım; öngöremeyen, planlayamayan, günü kurtarmaya çalışan ve gerekli tedbirleri zamanında almayan bir zihniyetin ürünüdür. Bu yüzden her sabah yeni sürprizlerle uyanıyoruz. Olmaması gereken, başka ülkelerde yaşanmayan olaylar bizde yaşandığında 'fıtratında var' denilerek normalleştirilemez. Biz Türk milletiyiz; en mutlu, en huzurlu şekilde yaşamayı hak eden bir milletiz. Neden bize kötü örnekler gösteriliyor? Bakanın görevi, bu olayların neden olduğunu ve bir daha yaşanmaması için neler yapılması gerektiğini millete açıkça anlatmaktır."

Kaynak: ANKA

Damat Tween Yön. Kur. Bşk. Süleyman Orakçıoğlu: Dünya Kupası’nda Milli Takımımıza özel koleksiyonlar hazırlıyoruz Damat Tween Yön. Kur. Bşk. Süleyman Orakçıoğlu: Dünya Kupası'nda Milli Takımımıza özel koleksiyonlar hazırlıyoruz
Kahramanmaraş’taki okul saldırısında hayatını kaybeden öğretmeni sınıf arkadaşı anlattı Kahramanmaraş'taki okul saldırısında hayatını kaybeden öğretmeni sınıf arkadaşı anlattı
İşte okul saldırganının son sözleri Polisi görünce böyle bağırmış İşte okul saldırganının son sözleri! Polisi görünce böyle bağırmış
Polis babanın, 9 kişiyi katleden oğluna atış talimi yaptırdığı anlar Polis babanın, 9 kişiyi katleden oğluna atış talimi yaptırdığı anlar
Okulu kana bulayan İsa Aras Mersinli’nin ölüm nedeni belli oldu Okulu kana bulayan İsa Aras Mersinli’nin ölüm nedeni belli oldu
İmamoğlu Davasında Önemli Savunma İmamoğlu Davasında Önemli Savunma

12:49
Hakkında soruşturma başlatılan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel açığa alındı
Hakkında soruşturma başlatılan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel açığa alındı
12:43
Antalya Diplomasi Forumu’nda konuşan Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Suriye’de toprak bütünlüğünü sağladık, bütün yabancı askerler ayrıldı
Antalya Diplomasi Forumu'nda konuşan Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Suriye'de toprak bütünlüğünü sağladık, bütün yabancı askerler ayrıldı
12:36
Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan eski polis Gökhan Ertok, itirafçı olmak için talepte bulundu
Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan eski polis Gökhan Ertok, itirafçı olmak için talepte bulundu
12:28
Gülistan Doku’nun kaybolmadan önce gittiği hastaneye ait kayıtlar silinmiş
Gülistan Doku’nun kaybolmadan önce gittiği hastaneye ait kayıtlar silinmiş
12:19
Şarkıcı Rıza Tamer Şişman’ın ölümü şüpheli bulundu
Şarkıcı Rıza Tamer Şişman'ın ölümü şüpheli bulundu
11:47
Okul saldırıları sonrası bakanlık düğmeye bastı: Aileler de sorumlu olacak
Okul saldırıları sonrası bakanlık düğmeye bastı: Aileler de sorumlu olacak
