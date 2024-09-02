Kavurucu Sıcaklardan Rafting ile Kaçış: Erzincan'da Renkli Etkinlik - Son Dakika
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Kavurucu Sıcaklardan Rafting ile Kaçış: Erzincan'da Renkli Etkinlik

Kavurucu Sıcaklardan Rafting ile Kaçış: Erzincan\'da Renkli Etkinlik

Erzincan'da düzenlenen rafting etkinliği, sıcak havalarda doğa tutkunlarını bir araya getirdi. Malatya'dan gelen arama kurtarma ekipleri, ACAR ekibi ile birlikte Karasu Nehri'nde rafting yaparak serinledi. Etkinlikte katılımcılara teknik bilgiler verildi ve yaklaşık 10 kilometrelik parkurda rafting yapıldı. ACAR ekibi lideri Ferhat Kılıçlı, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ederek doğa tutkunlarını Erzincan'a davet etti.

02.09.2024 19:58
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Kavurucu sıcaklarda rafting yaparak serinlediler

ERZİNCAN - Erzincan'da Karasu nehrinde düzenlenen etkinlikte Malatya'dan gelen arama kurtarma ekipleri ile Erzincan'dan ACAR arama kurtarma ekibi, kavurucu sıcakta rafting yaparak serinlediler.

Erzincan'ın Kemah ilçesinde Erzincan Valiliği öncülüğünde düzenlenen rafting etkinliği renkli görüntülere sahne oldu.

ACAR arama kurtarma ekip lideri Ferhat Kılıçlı'nın davetlisi olarak Malatya'dan Erzincan'a gelen arama kurtarma ekipleri Karasu nehrinde rafting yapmanın keyfini yaşadılar.

Rafting öncesinde organizasyon rehberleri Mahmut Alkan tarafından raftinge dair bilgilendirme yapıldı.

Erzincan'ın Kemah ilçesi yolu üzerinde nehrin kıyısında yelekler ve kasklarını giyen katılımcılar, organizasyon rehberlerinden kısa süreli teknik bilgileri alarak gruplar halinde botlara bindiler. Yaklaşık 10 kilometrelik parkurda rafting yapan katılımcılar, hem suda yüzüp serinledi hem de unutulmaz bir gün geçirdiler. Fırat'ın kolu olan Karasu Nehri, özellikle doğa sporlarının cazibe merkezine dönüşüp, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oluyor.

ACAR arama kurtarma ekip lideri Ferhat Kılıçlı, Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Emre Canpolat'a organizasyonun düzenlenmesindeki katkılarından ötürü teşekkür ederek, doğa tutkunlarını Erzincan'a davet etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kavurucu Sıcaklardan Rafting ile Kaçış: Erzincan'da Renkli Etkinlik - Son Dakika

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