Kavurucu sıcaktan korunmak için gölgelere sığındılar - Son Dakika
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Kavurucu sıcaktan korunmak için gölgelere sığındılar

29.07.2022 16:57

Kavurucu sıcaktan korunmak için gölgelere sığındılar Termometrelerin 39 dereceyi gösterdiği Denizli'de, vatandaşlar sıcaktan kaçtı Sıcak hava dalgasının etkili olduğu Denizli'de, termometreler 39.4 dereceyi gösterdi.

Kavurucu sıcaktan korunmak için gölgelere sığındılar

Termometrelerin 39 dereceyi gösterdiği Denizli'de, vatandaşlar sıcaktan kaçtı

DENİZLİ - Sıcak hava dalgasının etkili olduğu Denizli'de, termometreler 39.4 dereceyi gösterdi. Kavurucu sıcaktan bunalan vatandaşlar, serinlemek için park ve gölgelik alanlara akın etti.

Yurt genelinde hakim olan sıcak hava dalgası, Denizli'de de etkisini iyiden iyiye hissettirdi. Hava sıcaklıklarının 39 derecelerin üzerine kadar çıktığı kentte, evlerinde bulunanlar serinlemek için park ve gölgelik alanlara sığındı. Günlük koşuşturma içerisinde güneşe çıkmak zorunda kalanlar, sıcaktan aşırı derecede etkilendi. Sıcaktan bunalanlar, daha fazla su tüketmenin yanı sıra ellerini ve yüzlerini sıkça yıkayarak serinlemeye çalıştı. Gölgelik alanlar ise sıcaktan korunmaya çalışanlarla dolup taştı.

"Denizli'de bazen sıcak hava bunaltıcı olabiliyor"

Sıcak havaya karşı yanına su aldığını belirten Tahsin Yazıcı, "Hava sıcaklığı şu anda normal. Çünkü sıcaklık mevsimindeyiz. Bu sıcak mevsimde meyve ve sebzeler yetişiyor. Denizli'de bazen sıcak hava bunaltıcı olabiliyor. Ben de bundan dolayı suyumu aldım. Şu anda gölgelik alanda serinlemeye çalışıyorum" dedi.

"Genellikle gölgelik yerlere kaçıyoruz"

Denizli'de havanın bunaltıcı olduğunu söyleyen Hüseyin Ersin Kaya ise "Kentte bunaltıcı bir hava var. 15 dakika yolda yürüdüm ve sıcak hava insanı bezdiriyor. Genellikle gölgelik yerlere kaçıyoruz. Bence yaşlılar sıcak havada fazla dışarıya çıkmasınlar. Hava serinlerse çok iyi olacak şimdilik ortalık biraz boş. Sıcak havadan dolayı dışarıya çok çıkan yok" diye konuştu.

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Kaynak: İHA

Denizli, su, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kavurucu sıcaktan korunmak için gölgelere sığındılar - Son Dakika

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