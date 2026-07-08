Kaya: Erzurum'un Ulaşım Sorunları Çözülmeli - Son Dakika
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Kaya: Erzurum'un Ulaşım Sorunları Çözülmeli

08.07.2026 18:04
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Demokrat Parti Üyesi Kaya, Erzurum'daki ulaşım sorunlarını ve yetersiz sefer artışını eleştirdi.

(ERZURUM) - Demokrat Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Oğulcan Kaya, Erzurum'un ulaşım konusunda sıkıntılar yaşadığını ifade ederek, "Haftada 2 uçuş artırarak mı Erzurum halkının Ankara ile olan bağını çözeceksiniz?" diye sordu.

Kaya, düzenlediği basın toplantısında, Erzurum'da kronikleşen ulaşım ve göç sorunlarına değindi. Parti il binasında oyuncak tren ve uçak maketleriyle açıklama yapan Kaya, kentte uçak sefer sayılarındaki artışın yetersiz kaldığını savundu.

Kaya, "Muhalefetin sesinin kısıldığı bugünlerde kelimelerimizi daha dikkatli seçmek, eleştiri sınırını aşmamak, yani ez cümle bugünlerde tutuklanmamak için açıklamamızı metne bağlı kalarak yapacağız" ifadelerini kullandı.

Erzurum'un tarihi ve stratejik öneme sahip bir şehir olmasına rağmen uzun süredir ulaşım konusunda sıkıntılar yaşadığını belirten Kaya, uçak sefer sayılarındaki son artışın olumlu bir gelişme olduğunu ancak bunun tek başına yeterli olmadığını söyledi. Kaya, "Sorun sadece uçakta koltuk bulabilmek değil, asıl mesele o koltuğa oturabilmenin maliyetidir" diye konuştu.

Ankara ve İstanbul seferlerindeki artışların Erzurum'un ihtiyaçlarını karşılamaktan uzak olduğunu savunan Kaya, haftalık birkaç ek seferle şehrin bürokrasi, sağlık ve ticaret alanındaki ulaşım sorunlarının çözülemeyeceğini dile getirdi. Kaya, "Haftada 2 uçuş artırarak mı Erzurum halkının Ankara ile olan bağını çözeceksiniz?" diye sordu.

"VATANDAŞLAR UZUN OTOBÜS YOLCULUKLARINA MECBUR KALIYOR"

Yüksek uçak bileti fiyatlarının özellikle memleketlerinden göç eden Erzurumluları olumsuz etkilediğini anlatan Kaya, vatandaşların ailelerini ziyaret etmek için dahi büyük maliyetlerle karşı karşıya kaldığını belirtti. Uçak biletlerine erişemeyen vatandaşların ise uzun süren otobüs yolculuklarına mecbur kaldığını ifade eden Kaya, son iki yılda Erzurum'un 13 binden fazla göç verdiğini ve ulaşım maliyetlerinin bunda önemli bir etken olduğunu anlattı.

Kaya, "İnsanlar doğdukları topraklarla bağ kurmak istediklerinde karşılarına çıkan fahiş yolculuk maliyetleri nedeniyle memleketlerinden iyice kopuyor" dedi.

Kaya, ayrıca Yüksek Hızlı Tren'in hala Erzurum'a ulaşmamasının da ulaşım sorununu derinleştirdiğini vurgulayarak, "İşte bizim anladığımız kadarıyla bizlere reva görülen uçak ve tren bu masadakilerden ibarettir" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Kaya: Erzurum'un Ulaşım Sorunları Çözülmeli - Son Dakika

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