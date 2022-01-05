Kaya parçasının zarar verdiği binadaki hane sakinleri tahliye edildi - Son Dakika

Kaya parçasının zarar verdiği binadaki hane sakinleri tahliye edildi

SİNOP - Sinop'ta 29 Aralık Çarşamba günü kaya parçasının çarparak zarar verdiği apartmandaki hane sakinleri kendi imkanlarıyla tahliye oldu.

Sinop'ta 29 Aralık Çarşamba günü sabah 05.00 saatlerinde Karakum yolu üzerinde kayalık alanda bulunan bir apartmanda meydana gelen olayda, kayaların bir bölümü koparak site içerisindeki bir apartmanın arka kısmına dökülmüştü. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Sinop Belediye Başkan Yardımcısı Bülent Oktay, "Anılan yer 1987 imar planında konuta çevrilmiş bir alan bu alanda şelale evleri adında kooperatif evleri yapıldı ve bu kooperatif evleri çeşitli şahıslara satıldı. Malumunuz bu sene bol miktarda kar ve yağmur yağışı bu kayaların taş ocağı bölgesinde olan kayaların arasındaki suları hareketlendirdi ve bu binaların olduğu bölümdeki kayaları aşağı doğru hareketlenmesini sağlayıp heyelan meydana getirdi. Bununla ilgili bizim teknik arkadaşlar hemen yerinde inceleme yapıp tutanak tutup hem afata hem de buradaki mülk sahiplerine durumu bildirdiler. Anılan yer yani kayaların olduğu yerde bu şeylerin mülkiyet sınırı içerisinde burayı çözmesi gereken oradaki konut sahipleri bu şeyi yapabilmeleri için bizden yardım istediler. Sinop'ta hali hazırda bu işi profesyonelce yapabilecek yani o kayaları kırıp oradaki kayaları kaldırabilecek ekip olmadığı için şu an meydan düzenlemesi yapan firmanın büyük makineleri var onlar boşa çıktığı zaman bu sorunu ortadan kaldıracaklar askıda kalan kayaların düşürülmesi ve temizlenmesini ama güvenlik açısından da konuttaki evlerin boşaltılması talimatını verdik. En kısa sürede büyük ihtimal kooperatifteki mülk sahipleri bu sorunu çözecekler" dedi.

Kopan kaya parçaları apartmanda ve çevrede risk oluştururken, görevliler tarafından apartman çevresi girişe yasak olması için bantla kapatılmıştı. Site sakinleri bugün itibarıyla tahliye edilirken, site yönetimi tarafından Sinop Valiliğine, AFAD'a ve Sinop Belediyesine dilekçe yazıldığını ve sonucun beklendiği belirtildi.