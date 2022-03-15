Kayak ve Snowboard Eğitimi Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Kayak ve Snowboard Eğitimi Düzenlendi

15.03.2022 11:10
Kayak ve Snowboard Eğitimi Düzenlendi

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Spor Bilimleri Fakültesi tarafından Kayseri Erciyes Kayak Merkezi'nde Kayak ve Snowboard Eğitimi düzenlendi.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Spor Bilimleri Fakültesi tarafından Kayseri Erciyes Kayak Merkezi'nde Kayak ve Snowboard Eğitimi düzenlendi.

Etkinlik kapsamında eğitime katılan öğrenci ve öğretim elemanları, 5 gün boyunca günde 8 saat eğitim alarak zirveden kayarak inmeyi başardılar. Kayak eğitiminin yanı sıra sosyal aktivite olarak da eğlenceli ve kültürel faaliyetlerin düzenlendiği etkinlikte, Kayseri Develi ilçesinin tarihi yerleri ve Kapadokya bölgesinde bulunan Ürgüp Göreme Avonos ilçeleri gezildi. Kayak eğitimi sonunda katılımcılara, katılım sertifikası verildi. - AYDIN

Kayak ve Snowboard Eğitimi Düzenlendi
Kayak ve Snowboard Eğitimi Düzenlendi
Kayak ve Snowboard Eğitimi Düzenlendi
Kayak ve Snowboard Eğitimi Düzenlendi
Kayak ve Snowboard Eğitimi Düzenlendi

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri: Geleneksel kızak müsabakaları Türkiye Şampiyonası 2. ayağı Artvin'de yapıldı Son dakika haberleri: Geleneksel kızak müsabakaları Türkiye Şampiyonası 2. ayağı Artvin'de yapıldı

Kayak Merkezi, Kayseri, Aydın, Kayak, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kayak ve Snowboard Eğitimi Düzenlendi - Son Dakika


Son Dakika
11:09 Hatay Belediye Başkanı'ndan Suriyeli nüfus uyarısı: İsteseler şehri yönetebilirler!
11:07 Ali Akman Hollanda'da tarih yazıyor! 6 gole en erken ulaşan genç futbolcu oldu
10:57 Platonik aşık, genç kadını güvenlik görevlisi olarak çalıştığı ilkokulda kaçırdı
10:55 Hava savunma sistemlerinden kurtulmak için geliştirilmiş! Rusya'nın Ukrayna'ya ateşlediği balistik füzelerde sır mühimmat
10:54 15 Mart gram altın fiyatları: 922 liradan işlem görüyor
10:49 Kiev'de kayıp sayısı yükseliyor! 3 farklı sivil yerleşim alanı bombalandı: 2 ölü
10:31 Ahmet Çakar penaltı bekledi! beIN Sports'dan faklı bir yorum gelince çıldırdı
10:04 36 yıldır süren evlat hasreti! Acılı baba kaybolan oğlunu arıyor: Ölsem bile ben yine onu arayacağım
10:18 450 bin TL'ye sıfır araç aldığını sandı! Hasarı öğrenince şoke oldu
10:10 Ukraynalı model Anzelika Srabiants'ın sır ölümünde gizem ortaya çıktı! Sevgiliye 25 yıl hapis
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2022 11:16:15. #1.11#
SON DAKİKA: Kayak ve Snowboard Eğitimi Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement