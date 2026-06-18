Kayaközü Muğla Başsavcısı oldu - Son Dakika
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Kayaközü Muğla Başsavcısı oldu

Kayaközü Muğla Başsavcısı oldu
18.06.2026 15:39
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HSK'nın yeni kararnamesiyle Necati Kayaközü, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığına atandı.

HSK 2026 Yaz Kararnamesi kapsamında, İzmir'de terör ve organize suçlarla ilgili kritik dosyalarda görev yapan Cumhuriyet Başsavcı Vekili Necati Kayaközü, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığına atandı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) 2026 Yaz Kararnamesi ile Muğla yargısında önemli bir görev değişikliği yaşandı. Kararname kapsamında İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekili Necati Kayaközü, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanırken, mevcut Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez ise Tekirdağ Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı görevine getirildi.

Meslek hayatında farklı illerde önemli görevler üstlenen Necati Kayaközü, son olarak İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekili olarak görev yapıyordu. Özellikle terör ve organize suçlarla ilgili kritik soruşturmalarda görev alan Kayaközü, HSK'nın 2022 yılı kararnamesiyle Ayvalık Cumhuriyet Başsavcılığı görevinden İzmir'e atanmıştı. Son dört yıldır Türkiye'nin en yoğun adliyelerinden biri olan İzmir Adliyesi'nde görev yapan Kayaközü, yeni kararnameyle Muğla'nın en üst adli makamına getirildi.

HSK'nın yaz kararnamesiyle gerçekleşen bu atama, Muğla yargısında yeni bir dönemin başlangıcı olarak değerlendirilirken, Necati Kayaközü'nün önümüzdeki günlerde görevine başlaması bekleniyor. - İZMİR

Kaynak: İHA

Hakimler Savcılar Kurulu, 3. Sayfa, Politika, Muğla, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kayaközü Muğla Başsavcısı oldu - Son Dakika

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