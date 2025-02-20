Kayan Kamyon Park Halindeki Araçlara Çarptı

Ordu'da rampada kayan kamyon, park halindeki 3 araca çarparak durabildi
ORDU - Ordu'nun Ünye ilçesinde rampa yokuştan aşağı inmeye çalıştığı sırada kar yağışından dolayı kayganlaşan yolda kayan kamyon, park halindeki 3 araca çarparak durabildi.
Kaza, Kaledere Mahallesi Büyük Hamza Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emre Altun idaresindeki 52 AEZ 463 plakalı kamyon, rampa aşağı indiği sırada yağan kar yağışının etkisiyle yolda kayganlaşarak önce kamyonete, ardından minibüs ve hafif ticari araca çarptı.
Çarpmanın etkisiyle üç araçta maddi hasar meydana gelirken, Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Tescil Denetleme ve Büro Amirliği ekipleri çevrede gerekli önlemi alarak kazayla ilgili incelemelerde bulundu.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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