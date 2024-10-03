Kayapınar Kaymakamı'ndan Ali Gaffar Okkan Spor Yerleşkesinin isim değişikliği talebine ret - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kayapınar Kaymakamı'ndan Ali Gaffar Okkan Spor Yerleşkesinin isim değişikliği talebine ret

Kayapınar Kaymakamı\'ndan Ali Gaffar Okkan Spor Yerleşkesinin isim değişikliği talebine ret

Diyarbakır'da, Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan Spor Yerleşkesinin isim değişikliği talebi, Kayapınar Kaymakamı Ömer Bilgin tarafından reddedildi.

03.10.2024 21:02  Güncelleme: 21:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'da, Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan Spor Yerleşkesinin isim değişikliği talebi, Kayapınar Kaymakamı Ömer Bilgin tarafından reddedildi.

Kayapınar Belediyesi'nin Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan Spor Yerleşkesi'nin adının "Barış Spor Kompleksi" olarak değiştirilmesinin meclis kararı ile onaylanması, Kayapınar Kaymakamı Ömer Bilgin tarafından reddedildi. Herhangi bir gerekçe belirtmediği ve halkın menfaatlerini taşıyıp taşımadığı belirtilmediği için bu karar Kaymakam Bilgin tarafından onaylanmadı.

Son karar, tesisin mevcut adının aynı kullanılmaya devam edilmesi yönünde oldu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Ali Gaffar Okkan, Yerel Haberler, Ömer Bilgin, Yerel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kayapınar Kaymakamı'ndan Ali Gaffar Okkan Spor Yerleşkesinin isim değişikliği talebine ret - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:11 Tuzla’daki operasyonda polise şüpheliler arasında çatışma çıktı Tuzla'daki operasyonda polise şüpheliler arasında çatışma çıktı
21:39 Galatasaray, Rigas Skola ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı Galatasaray, Rigas Skola ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı
21:08 Bahçeli Dem Partililerle tokalaşmasının nedenini açıkladı Bahçeli Dem Partililerle tokalaşmasının nedenini açıkladı
20:00 Kritik MGK sonrası 5 maddelik bildiri yayınlandı, maddelerden birinde dünyaya çağrı var Kritik MGK sonrası 5 maddelik bildiri yayınlandı, maddelerden birinde dünyaya çağrı var
17:04 Batıya doğru hareket ediyor, kırıldığında 7.8’e kadar deprem üretecek Batıya doğru hareket ediyor, kırıldığında 7.8'e kadar deprem üretecek
11:21 Evsiz kalan eski Playboy modeli Louise Glover, çadırda yaşamaya başladı Evsiz kalan eski Playboy modeli Louise Glover, çadırda yaşamaya başladı
11:01 Sergen Yalçın, teklif aldığı takımın ismini verdi Sergen Yalçın, teklif aldığı takımın ismini verdi
10:57 Münevver Karabulut’u katledip intihar eden Cem Garipoğlu’nun mezarı açıldı Münevver Karabulut'u katledip intihar eden Cem Garipoğlu'nun mezarı açıldı
10:47 DolarTL güne düşüşle başladı Dolar/TL güne düşüşle başladı
10:46 Saadet ve Gelecek Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ, yüksek gelen faturaya isyan etti Saadet ve Gelecek Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ, yüksek gelen faturaya isyan etti
10:06 Gönlünü Brezilyalı modele kaptırdı İşte Şeyma Subaşı’nın yeni aşkı Gönlünü Brezilyalı modele kaptırdı! İşte Şeyma Subaşı'nın yeni aşkı
10:02 Savaşacak ülkeler listesi yayımlandı Listede Türkiye de var Savaşacak ülkeler listesi yayımlandı! Listede Türkiye de var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2024 22:27:45. #1.11#
SON DAKİKA: Kayapınar Kaymakamı'ndan Ali Gaffar Okkan Spor Yerleşkesinin isim değişikliği talebine ret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement