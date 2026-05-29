Kaybolan Alzheimer Hastası Bulundu

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde kaybolan 73 yaşındaki alzaymır hastası Mehmet Üçer, yapılan arama çalışmaları sonucunda sağlıklı bir şekilde bulundu.

İlçede dün kaybolduktan sonra bir daha haber alınamayan Mehmet Üçer için 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine bölgeye, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Üçer, çalışmalar sonucu sağ olarak bulundu. - DİYARBAKIR