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Kaybolan flaş belleğini aramaya giden genç, karda mahsur kaldı - Son Dakika
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Kaybolan flaş belleğini aramaya giden genç, karda mahsur kaldı

Bitlis'te mahsur kalan genci AFAD ekipleri kurtardı. Tatvan ilçesinde flaş belleğini kaybeden Muhammet Erem, aracının elektrik kesintisi nedeniyle mahsur kaldı. AFAD ekipleri tarafından kurtarılan genç, donma tehlikesi yaşamadan merkeze götürüldü.

Kaybolan flaş belleğini aramaya giden genç, karda mahsur kaldı
05.01.2024 - 21:36,  Güncelleme: 21:43
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Kaybolan flaş belleğini aramaya giden genç, karda mahsur kaldı

Bitlis'te mahsur kalan genci AFAD ekipleri kurtardı

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesinde aracının elektrik kesintisinden dolayı mahsur kalan genç ekipler tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre Tatvan ilçesinde bulunan Radar mevkinde flaş belleğini kaybettiği için bölgeye gelip arama yapan 20 yaşındaki Muhammet Erem adlı vatandaş, ilçeye geri dönmek isterken aracının elektrik kesmesi sonucu mahsur kaldı. Kar ve tipinin etkili olduğu bölgede 112 Acil Çağrı Merkezi'ne düşen ihbarla harekete geçen AFAD ekibi gencin bulunduğu bölgeye intikal etti. Radar mevkiine gelen AFAD ekiplerini karşılayan Erem'in herhangi bir donma tehlikesi yaşamadığı ve aracın AFAD ekipleri tarafından çalıştırılarak merkeze götürüldüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA
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