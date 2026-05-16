Kaybolan Tır Şoförü İçin Mezarlık Beklentisi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kaybolan Tır Şoförü İçin Mezarlık Beklentisi

Kaybolan Tır Şoförü İçin Mezarlık Beklentisi
16.05.2026 13:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yunanistan'da kaybolan Mehmet Çakır için ailesi 4 yıl sonra hala haber alamadı, mezar istiyor.

Yunanistan açıklarında yanan feribotta kaybolan Aydınlı tır şoförü Mehmet Çakır'dan bin 548 gündür haber alınamazken, tüm DNA örneklerini veren acılı aile, gaiplik kararı alınan Çakır için en azından bir mezarının olmasını bekliyor.

18 Şubat 2022 tarihinde Yunanistan açıklarında İtalya seferi yapan "Euroferry Olympia" isimli feribotta çıkan yangında kaybolan 11 kişiden biri olan Aydınlı tır şoförü 42 yaşındaki Mehmet Çakır'dan, aradan geçen bin 548 güne rağmen hala haber alınamadı. Aydın'ın Köşk ilçesine bağlı kırsal Çiftlik Mahallesi'nde yaşayan ailesi, yıllardır süren belirsizliğin kendilerini yıprattığını belirtti. Yangının ardından hem resmi makamlar aracılığıyla hem de kendi imkanlarıyla Yunanistan'a kadar giderek araştırma yaptıklarını ifade eden aile fertleri, Çakır'a dair hiçbir iz bulamadıklarını söyledi. Süreç boyunca istenilen tüm DNA örneklerini yetkililere teslim ettiklerini belirten aile, artık umutlarının büyük ölçüde tükendiğini dile getirdi.

Çakır'ın, Yunanistan açıklarında yanan feribotta kaybolmasının üzerinden 4 yıl 2 ay 28 gün geçerken, yetkililerden gelecek haberi bekleyen acılı aile Çakır'ın en azından bir mezarının olmasını istiyor. Gaiplik kararı alınan Mehmet Çakır için tek beklentilerinin bir mezar yeri olduğunu ifade eden yakınları, yıllardır süren acının belirsizlik nedeniyle daha da ağırlaştığını belirtti. Aile, Mehmet Çakır'ın akıbetinin netleşmesini ve en azından bir mezar taşı başında dua edebilmeyi istediklerini belirtti. - AYDIN

Kaynak: İHA

İnsan Hakları, Denizcilik, 3. Sayfa, Dünya, Yerel, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kaybolan Tır Şoförü İçin Mezarlık Beklentisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TBMM’deki cinsel taciz davasında istenen cezalar belli oldu TBMM'deki cinsel taciz davasında istenen cezalar belli oldu
İspanya Başbakanı Sanchez, dünyaya bir kez daha ders verdi: İsrail varsa biz yokuz İspanya Başbakanı Sanchez, dünyaya bir kez daha ders verdi: İsrail varsa biz yokuz
Jose Mourinho’dan beklenen Benfica ve Real Madrid açıklaması geldi Jose Mourinho'dan beklenen Benfica ve Real Madrid açıklaması geldi
Sinem’in katilinden mahkemede kan donduran ifade Mahkeme acımadı Sinem'in katilinden mahkemede kan donduran ifade! Mahkeme acımadı
Aziz Yıldırım bombayı patlatıyor Fener’e leblebi gibi gol atan forvet Aziz Yıldırım bombayı patlatıyor! Fener'e leblebi gibi gol atan forvet
Fenerbahçeli taraftar, Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamasına katıldı Fenerbahçeli taraftar, Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasına katıldı

14:35
CHP lideri Özgür Özel’in görüntüsü endişelendirdi
CHP lideri Özgür Özel'in görüntüsü endişelendirdi
14:23
İranlı kadını köpek tasmasıyla boğup parçaladı Vahşeti “Tatildeyim“ mesajı ortaya çıkardı
İranlı kadını köpek tasmasıyla boğup parçaladı! Vahşeti "Tatildeyim" mesajı ortaya çıkardı
14:19
MİT, Türkiye aleyhine çalışan uluslararası bir ajan ağını çökertti 7 kişi tutuklandı
MİT, Türkiye aleyhine çalışan uluslararası bir ajan ağını çökertti! 7 kişi tutuklandı
14:08
Parasını altına yatıranlar şokta
Parasını altına yatıranlar şokta
14:03
Yoğun bakımdaki Kadir İnanır’dan haber var
Yoğun bakımdaki Kadir İnanır'dan haber var
13:55
Milyonlar bayramdan önce çifte ödeme alacak Merakla beklenen takvim netleşti
Milyonlar bayramdan önce çifte ödeme alacak! Merakla beklenen takvim netleşti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2026 15:21:10. #7.13#
SON DAKİKA: Kaybolan Tır Şoförü İçin Mezarlık Beklentisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.