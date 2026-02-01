Başkan Çolakbayrakdar: "KAYÇEV'le Kayserimizin doğasını koruyor, ekonomisini güçlendiriyoruz" - Son Dakika
Başkan Çolakbayrakdar: "KAYÇEV'le Kayserimizin doğasını koruyor, ekonomisini güçlendiriyoruz"

Başkan Çolakbayrakdar: "KAYÇEV\'le Kayserimizin doğasını koruyor, ekonomisini güçlendiriyoruz"
01.02.2026 14:28  Güncelleme: 14:30
Kocasinan Belediyesi'nin işletmesi olan KAYÇEV Geri Dönüşüm Tesisi, günlük 40 ton atık işleme kapasitesi ve modern altyapısıyla Türkiye'ye örnek bir proje olarak dikkat çekiyor. Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, tesisin çevreye olan katkıları ve ekonomiye sağladığı faydalar üzerinde durdu.

Kocasinan Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren ve günlük 40 ton atık işleme kapasitesine sahip olan KAYÇEV Geri Dönüşüm Tesisi, çevreye ve ekonomiye sunduğu katkılarla dikkat çekiyor. Anadolu'nun tek ve en modern geri dönüşüm tesisi olma özelliğini taşıyan KAYÇEV'in, Türkiye'ye örnek bir proje olduğunu vurgulayan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, tesisin Kocasinan'a ve Kayseri'ye büyük değer kattığını söyledi.

Kocasinan Belediyesi iştiraklerinden Çevre Teknolojileri ve Enerji San. Tic. A.Ş. (KAYÇEV) aracılığıyla geri dönüşüme güçlü destek verdiklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, daha temiz ve daha yaşanabilir bir Kocasinan hedefiyle özveriyle çalıştıklarını ifade etti. Kocasinan Belediyesi'nin hayata geçirdiği geri dönüşüm projelerinin Türkiye genelinde örnek alındığının altını çizen Başkan Çolakbayrakdar; "Doğayı ve çevreyi korumak, gelecek nesillerimize daha sağlıklı ve daha yaşanabilir bir dünya bırakmak ve ülke ekonomisine katkı sağlamak adına atıkların geri dönüşümü büyük önem taşıyor. Bu bilinçle Kocasinan Belediyesi olarak çevreye yönelik ciddi yatırımlar yapıyor, sürekli yeni projeler geliştiriyoruz. Sadece Kocasinan için değil, Türkiye için çalışıyoruz." İfadelerine yer verdi.

2016 yılında Kocasinan'a kazandırılan KAYÇEV'in, son teknolojiyle donatılmış altyapısıyla dikkat çektiğini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, tesisin günlük 40 ton atığı geri dönüşüme kazandırdığını belirterek; "Tesisimizde; kağıt, metal, plastik, cam, kompozit ambalaj ve katı atıklar ayrıştırılarak ekonomiye yeniden kazandırılıyor. Bu sayede hem doğal kaynaklarımız korunuyor hem de ciddi oranda elektrik ve petrol tasarrufu sağlanıyor" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Kocasinan Belediyesi, Ahmet Çolakbayrakdar, Yerel Haberler, Belediye, Ekonomi, Türkiye, Çevre, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Çolakbayrakdar: 'KAYÇEV'le Kayserimizin doğasını koruyor, ekonomisini güçlendiriyoruz' - Son Dakika

