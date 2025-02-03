Kaygan Zemin Kazaya Neden Oldu

Kaygan zemine kazaya neden oldu: 1 yaralı
TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da dönel kavşağa girerken kaygan zemine kapılan motosikletli kadın geçirdiği kaza sonrası yaralandı.
Kaza, Çorlu ilçesi Salih Omurtak Caddesi Asri Mezarlık dönel kavşağında meydana geldi. Eski Şifa yönünden Orion istikametine seyreden N.D.'nin kullandığı 37 ADK 535 plakalı motosiklet, dönel kavşağa girdiği sırada ıslak ve kayganlaşan zeminde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kayarak devrildi.
Kaza sonrası yaralanan genç kadın, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.
Öte yandan zeminin ıslak olduğu saatlerde Asri Mezarlık dönel kavşağı, özellikle motosikletliler için kaza tehlikesi oluşturuyor.
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