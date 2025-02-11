Kayıp Alzheimer Hastası Bulundu

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Kaybolan alzheimer hastası jandarma ekipleri tarafından bulundu

YOZGAT - Yozgat'ta Jandarma Komutanlığı ekipleri, kayıp alzheimer hastasını köyünden 13 kilometre uzakta buldu.

Yozgat merkeze bağlı Çorak Köyü'nde yaşayan alzheimer hastası İ.Ç.'nin kaybolduğu bilgisinin verilmesi üzerine Jandarma ekipleri harekete geçti. 4 asayiş timi, 1 komando timi, 1 istihbarat görevlisi ve 1 AFAD görevlisi ile yapılan aramada, İ.Ç, Çorak Köyü'nden yaklaşık 13 kilometre uzaklıkta Bişek Köyü yakınlarında Boğazkale Yolu üzerinde yürürken bulundu. İ.Ç. ailesine sağ salim teslim edildi.