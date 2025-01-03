Kayıp Alzheimer Hastası ve Torunları Bulundu

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Muğla'da kayıp Alzheimer hastası kadın ve torunları sağ salim bulundu

MUĞLA - Muğla'nın Yatağan ilçesi Turgut Mahallesi Kavaklı mevkiinde kaybolan Alzheimer hastası 77 yaşındaki Şadiye Özkan ve torunları Birgül ile Deniz için başlatılan arama çalışmaları mutlu sonla sonuçlandı.

2 Ocak 2025 tarihinde saat 17.00'den itibaren kayboldukları ihbar edilen Şadiye Özkan ve torunları için jandarma, AFAD ekipleri, sivil toplum kuruluşları ve gönüllü vatandaşların katılımıyla geniş çaplı bir arama çalışması başlatıldı. Gece saat 02.15 sıralarında Şadiye Özkan, arama ekipleri tarafından sağ şekilde bulundu. Çocukların bulunması için ise çalışmalar sabah saatlerine kadar devam etti. Yoğun arama faaliyetleri sonucunda 7 yaşındaki Birgül ve 3 yaşındaki Deniz de 03.01.2025 tarihinde saat 08.48'de sağ salim bulundu. Çocuklar, sağlık kontrolleri yapılmak üzere sağlık ekiplerine teslim edildi.