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Kayıp denizcilerden Ömer Hebip'in ailesi çadır kurdu - Son Dakika
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Kayıp denizcilerden Ömer Hebip'in ailesi çadır kurdu

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde batan Kafkametler'in kayıp 7 denizcisini arama çalışmaları sürüyor.

12.12.2023 - 12:36,
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Kayıp denizcilerden Ömer Hebip'in ailesi çadır kurdu

Kafkametler'in kayıp 7 denizcisini arama çalışmaları sürüyor

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde batan Kafkametler'in kayıp 7 denizcisini arama çalışmaları sürüyor. Kayıp denizcilerden Ömer Hebip'in ailesi ise Bozhane Limanı'na çadır kurarak bekleyişini sürdürüyor. Ömer Hebip ile aynı ismi taşıyan babası oğlunun cenazesini almadan bölgeden ayrılmayacaklarını anlattı.

Kdz. Ereğli ilçesi açıklarında geçen 19 Kasım günü kuvvetli fırtına sebebiyle askeri mendireğe çarpan Türk Bayraklı Kafkametler Gemisi, 12 mürettebatıyla birlikte battı. Yapılan arama kurtarma çalışmalarıyla kayıp denizcilerden 5'inin cansız bedenine ulaşıldı. Diğer 7 mürettebatı arama çalışmaları havadan, deniz yüzeyinden, karadan devam ediyor.

Nene Hatun Acil Müdahale Gemisi de mendireğin çevresinde çalışmalarına devam ediyor. Mendireğin dibi, çevresi, mağara ve mağaracıklar da ekiplerce aranıyor. Geminin yerinde söküm çalışmalarına ilişkin süreç de başladı.

Öte yandan kayıp denizcilerden gemide yağcı olarak görev yapan Ömer Hebip'in ailesi Bozhane Limanı'na çadır kurdu. Pankart asan aile "Şehitlerimizi almadan gitmeyeceğiz" diyerek ateş yakıp bekleyişini sürdürüyor. Ömer Hebip ile aynı adı taşıyan babası Ömer Hebip, "Burada bekliyoruz. Çıkana kadar bekleyeceğiz. Buradan gitmeyeceğiz. Çadır kurduk. Çadırda yatıp kalkıyoruz. Oğlumun bir an önce çıkmasını istiyorum. Çalışmalar yapılıyor. Bugün çalışmaya başladılar. Biz de çadır kurduk çadırda yaşıyoruz. Oğlumun ölüsü çıkana kadar buradayım. Hiç bir yere gitmeyeceğim. Buradan da çalışmaları takip ediyorum" diye konuştu.

Kayıp denizcilerden Ömer Hebip\'in ailesi çadır kurdu
Kaynak: İHA
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