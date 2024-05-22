Kayıp ihbarının ardından cinayet çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kayıp ihbarının ardından cinayet çıktı

Kayıp ihbarının ardından cinayet çıktı

Giresun'un Yağlıdere ilçesinde kayıp ihbarının ardından aracı yanmış halde, kendisi ise ölü bulunan Durmuş Demir'in cinayete kurban gittiği tespit edilmesinin ardından Giresun Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 1'i kadın 3 şüpheli gözaltına alındı.

22.05.2024 19:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayıp ihbarının ardından cinayet çıktı

GİRESUN - Giresun'un Yağlıdere ilçesinde kayıp ihbarının ardından aracı yanmış halde, kendisi ise ölü bulunan Durmuş Demir'in cinayete kurban gittiği tespit edilmesinin ardından Giresun Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 1'i kadın 3 şüpheli gözaltına alındı. Cinayet şüphelisi olarak gözaltına alınan 1'i kadın 3 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından Giresun Adliyesi'nde Mahkemeye sevk edildi.

Giresun Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri yaklaşık bir ay önce kayıp şahıs ihbarından vahşice işlenmiş cinayete ulaştı. Edinilen bilgilere göre, yakınları tarafından kayıp ihbarı verilen Durmuş Demir'in aracı Keşap ilçesi Fındıklı mevkiinde yanmış halde bulundu. Olayın izini süren Giresun Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri Plaka Tanıma Sistem, HTS kayıtlarından yola çıkarak cinayetin şüphelilerine ulaştı. Yapılan soruşturma sonucunda ise cinayetin Yağlıdere Ekin yaylasında işlendikten sonra Yağlıdere ilçesinde Ekindere mevkiinde dere kenarına atıldığı tespit edildi.

Cinayetin şüphelileri olarak gözaltına alınan İbrahim O., Fatma O. ve Olgun A. emniyetteki işlemlerinin ardından Giresun Adliyesinde mahkemeye sevk edildi.

-Savcılıktan açıklama

Giresun Cumhuriyet Başsavcılığından olayla ilgili yapılan açıklamada ise, "Giresun ili Yağlıdere ilçesinde ölmüş vaziyette bulunmasına ilişkin olarak kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla iş bu basın açıklamasının yapılması uygun görülmüştür. 05/04/2024 günü Keşap ilçesinde yanmış vaziyette bir aracın bulunması ve bu aracın sürücüsüne 02.04.2024 tarihinden itibaren ulaşılamadığından bahisle kayıp şahıs müracaatı bulunması üzerine kayıp şahsın bulunmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında kollukça yapılan araştırma neticesinde durumundan şüphelenilen iki şüphelinin takibe alındığı, bu hususta yeterli delillere ulaşılması üzerine ifadesine başvurulan şüphelilerin suçlarını ikrar etmeleri ve yer göstermeleri neticesinde maktel yerde maktulün cesedine ulaşıldığı, olay yerinde gerekli incelemelerin yapılmasına müteakip maktulün cesedi üzerinde otopsi işlemlerini yapılmak üzere hastane morguna alındığı, olayı gerçekleştiren her iki şüpheli ile olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen başka bir şüphelinin de gözaltına alınmıştır" denildi.

Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Yağlıdere, Giresun, Kurban, 3.Sayfa, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kayıp ihbarının ardından cinayet çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:27 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 3 ülkenin Filistin’i tanıma kararına ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 3 ülkenin Filistin'i tanıma kararına ilk yorum
20:01 Reisi’nin ölümü sonrası Hamaney’in yerine kimin geçeceği merak konusu oldu Tek bir aday var Reisi'nin ölümü sonrası Hamaney'in yerine kimin geçeceği merak konusu oldu! Tek bir aday var
18:40 Sokak köpekleriyle ilgili düzenleme Meclis’e geliyor Sokak köpekleriyle ilgili düzenleme Meclis'e geliyor
18:39 Sosyal medya platformu X, Türkiye’de ofis açıp temsilci atadı Sosyal medya platformu X, Türkiye'de ofis açıp temsilci atadı
17:45 AK Parti’de bir istifa daha Rize’nin ardından Adıyaman il başkanı da görevinden affını istedi AK Parti'de bir istifa daha! Rize'nin ardından Adıyaman il başkanı da görevinden affını istedi
19:18 Rishi Sunak duyurdu: İngiltere 4 Temmuz’da erken seçime gidiyor Rishi Sunak duyurdu: İngiltere 4 Temmuz'da erken seçime gidiyor
18:48 Şüpheli ölümün arkasından yasak aşk çıktı Yengesiyle birlikte abisine fare zehri vermişler Şüpheli ölümün arkasından yasak aşk çıktı! Yengesiyle birlikte abisine fare zehri vermişler
17:54 Rize’de trafikteki tartışmada kan aktı: 1 ölü, 1 yaralı Rize'de trafikteki tartışmada kan aktı: 1 ölü, 1 yaralı
17:51 Aziz Yıldırım: Şampiyonluğu kazanırsak ben adaylıktan çekilirim Aziz Yıldırım: Şampiyonluğu kazanırsak ben adaylıktan çekilirim
17:46 Motokurye Ata’nın katili için istenen ceza belli oldu Motokurye Ata'nın katili için istenen ceza belli oldu
17:23 Erdoğan’ın 34 yıl sonra gelen “seferberlik“ hamlesi ne anlama geliyor AK Parti’den açıklama var Erdoğan'ın 34 yıl sonra gelen "seferberlik" hamlesi ne anlama geliyor? AK Parti'den açıklama var
17:08 Adnan Oktar: Reisi’ye İngiliz derin devleti kumpas kurdu, çünkü onlarda Mehdi alerjisi var Adnan Oktar: Reisi'ye İngiliz derin devleti kumpas kurdu, çünkü onlarda Mehdi alerjisi var
16:55 Samsunspor, Teknik Direktör Markus Gisdol ile yollarını ayırdı Samsunspor, Teknik Direktör Markus Gisdol ile yollarını ayırdı
16:34 Ayhan Bora Kaplan, tutuklanan polislerle ilgili konuştu: Devlet büyüklerinin isimlerini istediler Ayhan Bora Kaplan, tutuklanan polislerle ilgili konuştu: Devlet büyüklerinin isimlerini istediler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2024 21:05:53. #1.11#
SON DAKİKA: Kayıp ihbarının ardından cinayet çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement