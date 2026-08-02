Kayıp Şahıs 5 Gün Sonra Bulundu
Zonguldak'ta kayıp Sezgin Göcen, eski okulda bulundu, sağlık durumu iyi.
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 5 gündür kayıp olarak aranan şahıs, jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucu eski okul binasında bulundu. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen şahsın kendisini bulan ekiplere ilk olarak "Karnım aç" dediği belirtildi.
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Karapınar Torlaklar Mahallesi'nde yaşayan ve 5 gündür kendisinden haber alınamayan Sezgin Göcen'den sevindiren haber geldi. Karapınar Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü arama çalışmaları sonucu Göcen, Torlaklar Mahallesi'ndeki eski okul binasında bulundu. Sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen Göcen'in kendisini bulan ekiplere ilk olarak "Karnım aç" dediği öğrenildi. Göcen, gerekli kontrollerin ardından ailesine kavuşurken, günlerdir endişeyle bekleyen yakınları büyük sevinç yaşadı.
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