Kaymakam Altuntaş\'tan kurumlara bayram ziyareti

Manisa'nın Kula Kaymakamı Talha Altuntaş, Ramazan Bayramı dolayısıyla kurum müdürleriyle bayramlaştı.

Manisa'nın Kula ilçesinde, Ramazan Bayramı dolayısıyla ilçe protokolü tarafından bayramlaşma programı gerçekleştirildi. Talha Altuntaş öncülüğünde düzenlenen program kapsamında kamu kurumları ziyaret edilerek personelin bayramı kutlandı.

Düzenlenen programda, Kaymakam Altuntaş ve beraberinde heyet Kula Devlet Hastanesi, Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü, Kula İlçe Jandarma Komutanlığı, Kula İlçe Emniyet Bölge Trafik Büro Amirliği ve Kula İtfaiye Amirliği'ni ziyaret etti. Ziyaretlerde görev başındaki personelle bayramlaşan Altuntaş ve beraberindeki protokol üyeleri, kamu hizmetlerinin kesintisiz sürdürülmesinde görev alan personele teşekkür ederek çalışmalarında kolaylıklar diledi. Daha sonra program kapsamında şehit ve gazi aileleri de ziyaret edilerek bayramları kutlandı.

Düzenlenen bayramlaşma programına, Kula Kaymakamı Talha Altuntaş'ın yanı sıra Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez, Kula İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Bayram Yüksel, ve Kula İlçe Emniyet Müdürü Secaattin Aktay da katıldı. - MANİSA