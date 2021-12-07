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Kaymakam annesiyle birlikte evlat nöbetindeki aileleri ziyaret etti - Son Dakika

Kaymakam annesiyle birlikte evlat nöbetindeki aileleri ziyaret etti

07.12.2021 14:36
Kaymakam annesiyle birlikte evlat nöbetindeki aileleri ziyaret etti

Diyarbakır'ın Kulp İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Gözlet, annesi Hatice Gözlet ve beraberindekilerle birlikte HDP il binası önünde 828 gündür evlat nöbetinde olan ailelere destek ziyaretinde bulunarak, acılarını paylaşıp gül verdi.

Diyarbakır'ın Kulp İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Gözlet, annesi Hatice Gözlet ve beraberindekilerle birlikte HDP il binası önünde 828 gündür evlat nöbetinde olan ailelere destek ziyaretinde bulunarak, acılarını paylaşıp gül verdi.

Çocukları terör örgütü PKK tarafından zorla dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin HDP Diyarbakır il binası önündeki evlat nöbeti 828'inci gününde de sürerken, Kulp İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Gözlet, annesi Hatice Gözlet ile birlikte evlat nöbetindeki aileleri ziyaret etti.

HDP il binası önünde aileler tarafından karşılanan Kaymakam Gözlet ve annesi, burada ailelerle tek tek görüştükten sonra çadıra geçip anne ve babaların acılarını paylaşıp gül verdi. Kaymakam Gözlet, annesiyle birlikte aileleri ziyaret etmek ve onların yanında olmak için burada olduklarını belirti.

"Annelerin buradaki haklı mücadelesini sonuna kadar görüyorum"

Kulp ilçesi olarak Kulp Kaymakamlığı, Kulp Belediyesi, Kulp'taki anneler, Kulptaki sivil toplum örgütlerinin temsilcileri olarak Diyarbakır annelerinin yanında olduklarını söyleyen Kaymakam Gözlet, "Biz de Diyarbakır annelerinin yanında olduğumuzu söylemeye, onlara desteğimizi sunmaya geldik. Ben yaklaşık iki buçuk sene önce burada göreve başladım. Neredeyse onlarla burada göreve başladım. Onların buradaki haklı mücadelesini de sonuna kadar görüyorum. 33 evladımız geldi. Onlar annelerine kavuştular bizim evladımız oldular. Devlet, onlara kucağını açtı. Annelerinin kucaklarına kavuştular. Geldiler, yanımızdaydılar. Biz de onlara desteklerimizi sunduk. Annemle beraber geldim kendilerine destek vermeye geldim. Biz, burada tabii gurbette çalışıyoruz. Belki annemize muhtacız, yılda bir hafta belki görüyoruz belki görmüyoruz. Ama biz yine görüyoruz. Biraz daha şanslıyız. Geldi sağ olsun biz kavuştuk. Ben nasıl anneme kavuştuysam, inşallah onlarda evlatlarına kavuşacak. İçişleri Bakanımızın dirayetiyle, basiretiyle terörle mücadelemiz son sürat devam ediyor" dedi.

Yapılan konuşmalarına ardından ailelerle bir süre görüşen Kaymakam Gözlet ve beraberindekiler bölgeden ayrıldı. - DİYARBAKIR

Kaymakam annesiyle birlikte evlat nöbetindeki aileleri ziyaret etti
Kaymakam annesiyle birlikte evlat nöbetindeki aileleri ziyaret etti
Kaymakam annesiyle birlikte evlat nöbetindeki aileleri ziyaret etti
Kaymakam annesiyle birlikte evlat nöbetindeki aileleri ziyaret etti
Kaymakam annesiyle birlikte evlat nöbetindeki aileleri ziyaret etti
Kaymakam annesiyle birlikte evlat nöbetindeki aileleri ziyaret etti

Mustafa Gözlet, Diyarbakır, Hisarcık, Kulp, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kaymakam annesiyle birlikte evlat nöbetindeki aileleri ziyaret etti - Son Dakika


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