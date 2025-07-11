Kaymakam Ateş\'ten Kur\'an Kursu Ziyareti

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde Kaymakam Ali Ekber Ateş, Çarşı Camii ve 4-6 Yaş Odaklı Kur'an Kursunu ziyaret etti.

Kur'an Kursu'nda eğitim gören minik öğrencilerle tek tek ilgilenen Kaymakam Ateş, onlara başarılar diledi. Sınıfları gezerek çocukların ders işleyişlerini yerinde gözlemleyen Kaymakam Ateş, erken yaşta alınan dini ve ahlaki eğitimin önemine dikkat çekti. İlçe Müftüsü Yakup Şener de Kur'an kurslarının yalnızca bir ibadet eğitimi merkezi değil, çocukların sosyal ve manevi gelişimlerini destekleyen birer eğitim yuvası olduğunu vurgu yaptı. Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. - AYDIN