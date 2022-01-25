Kaymakam Balcı öğrencilere yurt tuttu - Son Dakika

Geçen yıl üniversite hazırlık öğrencilerinden Ayşe Aydın ve Berfin Demir, Diyadin Kaymakamı Belediye Başkan Vekili Alper Balcı'yı ziyaret ederek üniversiteye hazırlık sürecinde kendilerine destek olma konusunda talepleri olmuştu.

Kaymakam Balcı, Ayşe Aydın ve Berfin Demir' e üniversiteyi kazanma sözü karşılığında öğrencilere özel yurt tutarak yardımcı oldu.

Sözlerini tutan öğrenciler; Ayse Aydın Afyon Sağlık Birimleri Diş Hekimliği bölümünü, Berfin Demir ise Van 100. yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi bölümünü kazanarak Kaymakamı Balcı' ya teşekkür etmek için ziyarette bulundular. - AĞRI