Kaymakam Başar, şehit ailesini mutlu gününde yalnız bırakmadı - Son Dakika
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Yerel

Kaymakam Başar, şehit ailesini mutlu gününde yalnız bırakmadı

Kaymakam Başar, şehit ailesini mutlu gününde yalnız bırakmadı

Batman'ın Sason Kaymakamı Furkan Başar, Suriye'nin İdlip kentinde şehit olan sözleşmeli piyade er Faim Bozkurt'un kardeşi İsa Bozkurt'un düğününe katılarak aileyi mutlu gününde yalnız bırakmadı.

04.10.2024 12:34
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Batman'ın Sason Kaymakamı Furkan Başar, Suriye'nin İdlip kentinde şehit olan sözleşmeli piyade er Faim Bozkurt'un kardeşi İsa Bozkurt'un düğününe katılarak aileyi mutlu gününde yalnız bırakmadı.

Sason ilçesinde bir düğün salonunda düzenlenen düğüne katılan Kaymakam Furkan Başar, Kuzey Irak'ta Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Faim Bozkurt'un ailesi ile bir süre sohbet ederek genç çifte mutluluklar diledi. İsa Bozkurt, Berivan Bozkurt ile dünyaevine girdi. - BATMAN

Kaynak: İHA

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