Kaymakam Battal, Tütün Hasadını Ziyaret Etti - Son Dakika
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Kaymakam Battal, Tütün Hasadını Ziyaret Etti

Kaymakam Battal, Tütün Hasadını Ziyaret Etti
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Karacasu Kaymakamı Battal, tütün hasadı yapan üreticileri ziyaret ederek sorunları dinledi.

Aydın'ın Karacasu ilçesinde Kaymakam İsmail Battal, Yeşilyurt Mahallesi'nde tütün hasadının sürdüğü tarlayı ziyaret ederek üreticilerle bir araya geldi.

Karacasu Kaymakamı İsmail Battal, ilçe protokolü ile birlikte Yeşilyurt Mahallesi'nde tütün hasadının devam ettiği tarlada üretici Mehmet İnanç ve ailesini ziyaret etti. Ziyarette bölgenin önemli geçim kaynaklarından biri olan tütün üretimi hakkında üreticilerden bilgi alan Kaymakam Battal, hasat çalışmalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Üreticilerin talep ve sorunlarını da dinleyen Battal, çözüm noktasında ilgili kurumların gerekli çalışmaları sürdüreceğini ifade etti. Hasat döneminde büyük emek harcayan çiftçilere teşekkür eden Kaymakam Battal, üreticilere bereketli ve kazançlı bir sezon temennisinde bulundu. Ziyaret, tütün üreticileriyle yapılan sohbetin ardından hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

Kaynak: İHA

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