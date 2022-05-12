Kaymakam Bayar, Bodrum Müzayede'yi ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi

Kaymakam Bayar, Bodrum Müzayede'yi ziyaret etti

12.05.2022 17:15
Kaymakam Bayar, Bodrum Müzayede'yi ziyaret etti

Muğla'nın Bodrum ilçesi Kaymakamı Bilgehan Bayar, dün Kızılağaç Mahallesi'nde bulunan Bodrum Müzayede'yi ziyaret etti.

Muğla'nın Bodrum ilçesi Kaymakamı Bilgehan Bayar, dün Kızılağaç Mahallesi'nde bulunan Bodrum Müzayede'yi ziyaret etti.

Bodrum Müzayede'ye konuk olan Kaymakam Bayar, antika dükkanını gezerek ürünlerle ilgili bilgi aldı. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Bodrum Müzayede Sahibi Sertaç Ay, Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar'ı ağırlamaktan onur duyduğunu belirtti.

Sertaç Ay, "Bodrumumuzun Değerli Kaymakamı Bilgehan Bayar, dükkanımızı ziyaret ederek bizleri onurlandı. Kendisi dükkanımızı gezdi, ürünlerle ilgili bilgi aldı. Kaymakam Bey'le keyifli bir sohbet etme imkanımız oldu." şeklinde konuştu. - MUĞLA

Kaymakam Bayar, Bodrum Müzayede'yi ziyaret etti
Kaymakam Bayar, Bodrum Müzayede'yi ziyaret etti
Kaymakam Bayar, Bodrum Müzayede'yi ziyaret etti
Kaymakam Bayar, Bodrum Müzayede'yi ziyaret etti
Kaymakam Bayar, Bodrum Müzayede'yi ziyaret etti

YORUMLAR
500
Down sendromlu Dilay'ın gelinlik hayali gerçeğe dönüştü Down sendromlu Dilay'ın gelinlik hayali gerçeğe dönüştü Büyükşehir'in yolları uluslararası yarışa hazırlanıyor Büyükşehir'in yolları uluslararası yarışa hazırlanıyor

Kızılağaç, Bodrum, Muğla, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kaymakam Bayar, Bodrum Müzayede'yi ziyaret etti - Son Dakika


Son Dakika
23:13 Şanlıurfa'da, Demir Çağı'ndan kalma gizli bir oda bulundu!
23:12 Edirne'de sürücünün dikkati faciayı önledi! İşçileri taşıyan minibüs alev alev yandı
23:02 Milli Savunma Bakanlığı operasyon başlattı! 21 terörist etkisiz hale getirildi
22:48 Siyasi isimlerden Canan Kaftancıoğlu tepkisi! Karara isyan eden de var, destekleyen de
22:46 Muharrem İnce, sinirlerine hakim olamadı, Ermeni soykırımını kabul edenlere kapıyı işaret etti!
22:13 Gelin, devam eden düğünü bir anda yarıda kesme kararı aldı! Nedenini öğrenenler şok yaşadı
21:58 Ülkemizde 12 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı! Vefat sayılarındaki düşüş umut veriyor
21:56 Acı haberi Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! Hudut karakoluna yapılan saldırı sonucu 1 asker şehit düştü
21:55 AK Partili eski bakan Hüseyin Çelik, Canan Kaftancıoğlu'na sahip çıktı: Siyasete yargı sopası
21:33 Sağlık çalışanlarının beklediği haber geldi! Sektörde şiddetin önlenmesine yönelik kanun teklifi Meclis'te kabul edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2022 23:18:41. #1.11#
SON DAKİKA: Kaymakam Bayar, Bodrum Müzayede'yi ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement