Kaymakam Bayar ve Başkan Aras Pınarlıbelen halkıyla bir araya geldi - Son Dakika

Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar ve Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Pınarlıbelen Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Bodrum Kaymakamlığı tarafından düzenlenen halk toplantısına Kaymakam Bayar ve Başkan Aras ile birlikte Pınarlıbelen Muhtarı Abdullah Başol, kaymakamlık ve belediye ile ilgili kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı. Vatandaşların şikayet ve taleplerini tek tek dinleyen Kaymakam Bayar ve Başkan Aras, sorunların çözüm önerileri hakkında karşılıklı fikir alışverişinde bulunarak, vatandaşlardan gelen bazı şikayetlerin hızlıca çözüme kavuşması için ilgili birimlere talimat verdi.

Pazar yeri müjdesi

Toplantıda gelen taleplerden birinin kapalı pazar yeri olması üzerine Başkan Aras, Karaova genelinde uygulanacak tek tip pazar yeri projesinin ilk olarak Pınarlıbelen'de uygulanacağını belirterek, "Bu projemiz pandemi dolayısıyla ertelenmişti. Normalde muhtarımızla yerini dahi belirlemiştik. 2022 yılı projelerimiz arasında yer alan modern tek tip kapalı pazar yerlerimizden ilkini Pınarlıbelen'de yapacağız. Bu alanlarda, pazar dışında vatandaşlarımız çeşitli etkinliklerde buralarda bir araya gelebilecek" dedi.

Kaymakam Bayar ve Başkan Aras halk toplantısının ardından, Pınarlıbelen Nilgün-Dr. Kerim Cangır Ortaokulu ile mahallenin bazı noktalarında inceleme gerçekleştirdi. - MUĞLA