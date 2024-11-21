Kaymakam Bozkurtoğlu Jandarma\'yı Ziyaret Etti

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Adıyaman'ın Sincik Kaymakamı Yunus Emre Bozkurtoğlu, kurum ziyaretleri kapsamında İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Serdar Önder tarafından karşılanan Sincik Kaymakamı Yunus Emre Bozkurtoğlu, burada çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Jandarma personelleriyle de bir araya gelen Kaymakam Bozkurtoğlu, personellerin çalışmaları hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Kaymakam Bozkurtoğlu daha sonra yapımı devam eden Jandarma Komutanlığı Hizmet Binasının son durumu hakkında detaylı bilgiler aldı. Kaymakam Bozkurtoğlu, jandarma personeline özverili çalışmaları için teşekkür ederek görevlerinde başarı diledi. - ADIYAMAN