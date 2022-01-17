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Kaymakam Çelik, kayıp balıkçıyı arama çalışmalarını yakından takip ediyor - Son Dakika

Kaymakam Çelik, kayıp balıkçıyı arama çalışmalarını yakından takip ediyor

17.01.2022 13:53
Kaymakam Çelik, kayıp balıkçıyı arama çalışmalarını yakından takip ediyor

Manyas Kaymakamı Koray Çelik, kendisinden bir daha haber alınamayan balıkçıyı arama çalışmalarını yakından takip ediyor.

Manyas Kaymakamı Koray Çelik, kendisinden bir daha haber alınamayan balıkçıyı arama çalışmalarını yakından takip ediyor.

Kaymakam Koray Çelik, Manyas gölünde kaybolan balıkçı için olay yerinde yapılan çalışmaları yakından takip ediyor. Çelik, göl kenarında yaptığı açıklamada, "Dün gece saat 18: 30 sıralarında Hamamlı mahallesi Manyas Gölünde aramasına başlanılan kayıp şahıs Osman Ali Arı için saat 22'de Aydın'dan kalkan İHA, saat 01: 30 sularında göl üzerinde arama faaliyetine başlamış, 05'e kadar termal arama yapmasına rağmen şahıs bulunamamıştır. Bu sabah saat 08.30 itibariyle ekipler arama kurtarma faaliyetlerine tekrar başladı" şeklinde konuştu - BALIKESİR

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İhlas Haber Ajansı, Osman Ali, Manyas, Aydın, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kaymakam Çelik, kayıp balıkçıyı arama çalışmalarını yakından takip ediyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kaymakam Çelik, kayıp balıkçıyı arama çalışmalarını yakından takip ediyor - Son Dakika
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