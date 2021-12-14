Kaymakam Çelik köylerde incelemelerde bulundu - Son Dakika

Erzincan'ın Tercan ilçesi Kaymakamı Musa Kazım Çelik, köy denetimleri ve ziyaretleri kapsamında Topalhasan, Beğendik ve Gevenlik köylerinde incelemelerde bulundu.

Köy muhtarlarından, köylerde ki mevcut durumlarla ilgili bilgi alan Kaymakam Çelik, köylerde ikamet vatandaşlarla bir araya gelerek şikayet ve taleplerini dinleyerek ilgili kurumlar ile görüşeceğini belitti. Köyde yaşayan vatandaşlar ise Kaymakam Çelik'e teşekkür ederek memnuniyetlerini dile getirdi.

Yapılan ziyaretlerde, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Emre Çapan, Kaymakam Musa Kazım Çelik'e eşlik etti. - ERZİNCAN