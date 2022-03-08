Kaymakam Çelik, üreten kadınlar ile kahvaltıda buluştu - Son Dakika

Manyas Kaymakamı Koray Çelik, eşi Hasret Yılmaz Çelik ile kadın kooperatifinin üyeleri ile düzenlenen kahvaltıya katıldı.

Kadınlara istihdam kapısı açmak, kadın üreticileri bir araya getrmek pazarlama yöntemlerini geliştirmek ve yöresel ürünlerin marka haline gelmesini sağlamak amacıyla Manyas Kaymakamlığının desteği ile kadın kooperatifi kuruluyor. Manyas Kaymakamı Koray Çelik, eşi Hasret Yılmaz Çelik ile kadın kooperatifinin ilk aşamasında düzenlenen kahvaltıya katıldı. Kahvaltıda bir arada oldukları için üreten kadınlara teşekkür eden Kaymakam Çelik " Manyas'ın vizyonu olacak bir kooperatif ve bu kooperatifin markalaşacağı üretim ürünleri sayesinde kadın istihdamını artacağına ve bölgesel göçün engelleneceğine inanıyorum. Üreten kadınlarımıza her aşamada destekçi olacağım. Kadın Üretim kooperatifimiz için gerekli başvuru süreci başlatıldı, yakın zaman da inşallah faaliyete tam kapasite ile başlayacaktır. Gücümüzü kadınlardan alıyor, geleceğe güvenle adım atıyoruz." - BALIKESİR