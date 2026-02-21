Kaymakam Dalak İftar Programında Vatandaşlarla Buluştu

Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak, Kızılay tarafından düzenlenen iftar programında vatandaşlarla bir araya gelerek sorun ve talepleri dinledi, çözüm için çalışma başlatılacağını belirtti.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde Kaymakam Halil Dalak, kurum amirleriyle birlikte Sarıgöl Türk Kızılayı tarafından düzenlenen iftar programına katıldı. Sarıgöl Türk Kızılayı tarafından belirlenen 80 vatandaşın yer aldığı iftar programında Kaymakam Halil Dalak, davetlilerle tek tek sohbet ederek talep ve sorunlarını dinledi. Dalak, iletilen konuların çözümü için gerekli çalışmaların başlatılacağını ifade etti.

Ramazan ayının birlik, beraberlik, kardeşlik ve yardımlaşma duygularını güçlendirdiğini belirten Dalak, bu tür organizasyonların toplumsal dayanışmayı artırdığını söyledi.

Sarıgöl Türk Kızılayı İlçe Koordinatörü Yusuf Tüfekçi ise Kaymakam Dalak ve kurum amirlerinin programa katılmasının anlamlı olduğunu belirterek, "Katılımlarından dolayı Sayın Kaymakamımız Halil Dalak ve kurum amirlerimize teşekkür ediyorum" dedi. - MANİSA