Kaymakam Dalak\'tan Şehit ailesi ve Kıbrıs Gazisine ziyaret

Yerel

Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak, eşi Ayfer Dalak ile birlikte Kıbrıs Gazisi Ahmet Şengel'i ve şehit ailesini evlerinde ziyaret ederek, devletin her zaman şehit aileleri ve gazilerin yanında olduğunu gösterdi.

Şehit aileleri, gaziler ve Aile Yılı kapsamında evliliğinde 50 yılı dolduran aile ziyaretlerine devam eden Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak, eşi Ayfer Dalak ile birlikte ilçede ikamet eden şehit ailelerini ve gazilere ziyaretlerini sürdürüyor. Kaymakam Dalak'a ziyaretlerinde Sarıgöl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Ruhsar Açıkgöz de eşlik etti.

Gaziye ziyaret

Eşi Ayfer Dalak ile birlikte 43 yıllık evli olan Kıbrıs Gazisi Ahmet Şengel'i ilçe merkezindeki evinde ziyaret eden Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak, ziyaret sırasında gazilerin ve şehit ailelerinin her zaman yanında olduklarını ifade etti. Kıbrıs Gazisi Ahmet Şengül ile bir süre sohbet eden Sarıgöl Kaymakamı Dalak bu tür ziyaretlerin devamlı olacağını kaydetti.

Kıbrıs Gazisi Ahmet Şengel de ziyaretten oldukça memnun olduğunu ifade ederek Sarıgöl Kaymakamını evinde ağırlamaktan ve devletin elinin sürekli üzerinde hissetmekten memnun olduğunu dile getirdi.

Şehit ailesine ziyaret

Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak Kıbrıs Gazisi Ahmet Şengel'den sonra şehit jandarma komando er Esin Akay'ın babası Mustafa Akay ve Annesi Hediye Akay'ı da Emcelli Mahallesindeki bağ evlerine giderek ziyaret etti. Şehit Babası Mustafa Akay Kaymakam Halil Dalak'ın ziyaretinden memnun olduğunu ifade ederek teşekkür etti. Mustafa Akay ve Hediye Akay'ın 50 yıllık evli olduğu öğrenildi.

Adı ilçedeki bir okula da verilen Şehit Esin Akay, 1998 yılında teröristlerin attığı roket sonrası Hakkari'nin Yüksekova kırsalında düşürülen helikopterde 13 silah arkadaşı ile birlikte şehit düşmüştü. - MANİSA