Kaymakam Demir ziyaretlerine devam ediyor - Son Dakika
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Kaymakam Demir ziyaretlerine devam ediyor

06.10.2022 12:21
Kaymakam Demir ziyaretlerine devam ediyor

Bitlis'in Tatvan Kaymakamı Dr. Remzi Demir, ilçedeki kurumlarda bir dizi ziyarette bulundu.

Bitlis'in Tatvan Kaymakamı Dr. Remzi Demir, ilçedeki kurumlarda bir dizi ziyarette bulundu.

Kaymakam Demir, İlçe Sağlık Müdürlüğü ile Sağlıklı Hayat Merkezini ziyaret ederek yürütülen faaliyetler hakkında İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Zeynep Betül Sağlam'dan bilgi aldı. Sağlık çalışanları ile bir süre sohbet eden Demir, başarılı çalışmaları için sağlık çalışanlarını tebrik ederek buradan ayrıldı.

Demir, daha sonra Tatvan Öğretmenevi Müdürlüğünü ziyaret ederek yürütülen faaliyetler hakkında bilgi aldı. Sadullah Gencer Sosyal Bilimler Lisesini de ziyaret ederek öğrenci ve öğretmenler ile bir araya gelen Demir, sınıfları gezerek öğrencilerin sorun ve taleplerini dinledi. Çalışmalar hakkında bilgi alan Demir, hatıra fotoğrafının ardından buradan ayrıldı. - BİTLİS

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Bitlis gündem haberi: İri taneli Adilcevaz cevizinin hasadına başlandı Bitlis gündem haberi: İri taneli Adilcevaz cevizinin hasadına başlandı Tatvan'daki anaokulu öğrencileri hayvan rehabilitasyon merkezini ziyaret etti Tatvan'daki anaokulu öğrencileri hayvan rehabilitasyon merkezini ziyaret etti
Kaynak: İHA

Hisarcık, Tatvan, Bitlis, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kaymakam Demir ziyaretlerine devam ediyor - Son Dakika

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