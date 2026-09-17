Kaymakam Demirtaş mesaiye esnaf ziyaretiyle başladı - Son Dakika
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Kaymakam Demirtaş mesaiye esnaf ziyaretiyle başladı

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Kaymakam Demirtaş mesaiye esnaf ziyaretiyle başladı
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Akyaka Kaymakamı İsmail Demirtaş, güne makamında değil, ilçe esnafının yanında başladı.

Akyaka Kaymakamı İsmail Demirtaş, güne makamında değil, ilçe esnafının yanında başladı. İlçe Emniyet Amiri Kaan Karabulut ile birlikte esnafı ziyaret eden Kaymakam Demirtaş, iş yerlerini tek tek inceleyerek esnafla sohbet etti, taleplerini dinledi ve hayırlı işler temennisinde bulundu.

Akyaka'da vatandaşlarla ve esnafla doğrudan temas kurmaya önem veren Kaymakam İsmail Demirtaş, mesaisinin ilk saatlerini ilçe merkezindeki esnaf ziyaretlerine ayırdı. İş yerlerine girerek esnafla tokalaşan Demirtaş, "hayırlı işler, bereketli kazançlar" dileklerini iletti.

"Esnafın çayını içti, sorunlarını dinledi"

Ziyaretlerde esnafla yakından ilgilenen Kaymakam Demirtaş, iş yerlerinde bir süre oturarak esnafın çayını içti. Samimi sohbetlerin gerçekleştirildiği ziyaretlerde ilçenin günlük yaşamı, ticari hareketlilik ve esnafın beklentileri üzerine karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Esnafın sorun, talep ve önerilerini doğrudan kendilerinden dinleyen Demirtaş, vatandaşlarla kamu kurumları arasındaki iletişimin güçlü tutulmasının önemine dikkat çekti. Kaymakam Demirtaş, kendisine aktarılan konuları dinleyerek ilgili hususlar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

"Akyaka'da vatandaşla yönetim arasında sıcak temas"

İlçe Emniyet Amiri Kaan Karabulut'un da eşlik ettiği ziyaretlerde Kaymakam Demirtaş, esnaf ve vatandaşlarla yakından ilgilendi. İş yerlerinde gerçekleştirilen sohbetlerde vatandaşların görüşlerini dinleyen Demirtaş, kamu hizmetlerinin vatandaş odaklı yürütülmesi noktasında sahadaki temasların önemini ortaya koydu.

Akyaka'nın ekonomik ve sosyal hayatında önemli bir yere sahip olan esnafla bir araya gelen Kaymakam Demirtaş, ziyaretler boyunca esnafın hal ve hatırını sorarak günlük çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Esnafın kapısını çalan, çayını içen Kaymakam Demirtaş, ziyaretlerin sonunda iş yeri sahiplerine yeniden hayırlı işler ve bereketli kazançlar dileyerek çalışmalarında başarı temennisinde bulundu.

Kaymakam Demirtaş'ın esnafla kurduğu samimi iletişim, Akyaka'da kamu yönetimi ile vatandaş arasındaki doğrudan temasın dikkat çeken örneklerinden biri oldu.

Kaynak: İHA
İsmail DemirtaşEkonomiAkyakaYerelSon Dakika

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