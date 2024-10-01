Kaymakam Duman, Tercan\'da Ziyaretler Gerçekleştirdi

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Erzincan'ın Tercan ilçesi Kaymakamı Neslihan Kısa Duman, köy ve okul ziyaretlerinde bulundu.

Kaymakam Duman ilçedeki Atatürk İlkokulunu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilerle sohbet eden Kaymakam Duman, derslerinde çocuklara başarılar diledi.

Daha sonra Kaymakam Duman beraberindeki ilçe protokolüyle Balyayla köyünü ziyaret etti. Köy sakinlerinin istek ve taleplerini dinleyen Kaymakam Neslihan Kısa Duman, çözün odaklı çalışma yürütmeye gayret ettiklerini söyledi. - ERZİNCAN