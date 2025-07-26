Kaymakam Erdoğan Köy Ziyaretinde

Iğdır'ın Karakoyunlu İlçesi Kaymakamı Fatih Erdoğan, vatandaşlarla bir araya gelmek ve köylerdeki sorunları yerinde dinlemek amacıyla Mürşitali ve Yukarıalican köylerini ziyaret etti.

Mürşitali ve Yukarıalican köylerinde köylü ile köy meydanında vatandaşlarla sohbet eden Kaymakam Erdoğan, köyün altyapı, yol, içme suyu ve tarımsal ihtiyaçları hakkında bilgi aldı. Ziyaret sırasında köy muhtarı ve vatandaşlar taleplerini iletirken, Kaymakam Erdoğan da çözüm odaklı çalışmaların süreceğini belirtti. Kaymakam Erdoğan, devletin her zaman halkın yanında olduğunu vurgulayarak, "Köylerimizin kalkınması ve vatandaşlarımızın yaşam kalitesinin artması için elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz." dedi. - IĞDIR