Kaymakam Eren Arslan'ın Duygu Dolu Veda Töreni - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kaymakam Eren Arslan'ın Duygu Dolu Veda Töreni

26.06.2026 18:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, İstanbul'a atanırken gözyaşlarına hakim olamadı. İnegöl'e yaptığı hizmetten bahsetti.

CUMHURBAŞKANLIĞI Kararnamesi ile İstanbul Ataşehir Kaymakamlığı'na atanan Bursa'nın İnegöl ilçesi Kaymakamı Eren Arslan, veda töreninde gözyaşlarını tutamadı. Arslan, "İnegöl, benim için, ailem için haritada sadece bir ilçe değil; ömrümüzün en güzel yıllarını geçirdiğimiz bir yer oldu" dedi.

İnegöl Belediyesi'nce farklı illere atanan Kaymakam Eren Arslan, Başsavcı Veli Ecir ve Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı İsmail Aydın için veda programı düzenlendi. Belediye Başkanı Alper Taban, Arslan, Ecir ve Aydın'a yeni görev yerlerinde başarılar diledi. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı İsmail Aydın, İnegöl'de görev yapmaktan mutluluk duyduğunu, ayrıldığı için hüzünlü olduğunu söylerken, Başsavcı Veli Ecir de "Umutla geldiğimiz İnegöl'den hüzün içerisinde ayrılıyoruz. Zor günlerimiz oldu. Zor günlerde omuz veren insanlara teşekkür ediyorum. İnegöl'ümüze hizmet etmek bizim için gururdur" diye konuştu.

'ARTIK BEN DE FAHRİ BİR İNEGÖLLÜYÜM'

5,5 yıldır ilçede görev yapan Kaymakam Eren Arslan ise veda konuşması sırasında gözyaşlarını tutamadı. Arslan, "Normalde çok rahatlıkla konuşurum ama bugün bir metne bağlı kalarak konuşmaya çalışacağım. Bugün karşınıza bir devlet görevlisi olmanın ötesinde kalbinin yarısını bu topraklarda, bu güzel şehirde bırakarak, bir dostunuz, bir kardeşiniz olarak çıktım. Çok sevdiğim ve tutkuyla bağlı olduğum mesleğimin en zor tarafı, şu an içinde bulunduğum ayrılık zamanı. Görev yaptığımız yer, bizim için sadece görev yeri değil; bir yuva olur. İşte İnegöl, benim için, ailem için haritada sadece bir ilçe değil; ömrümüzün en güzel yıllarını geçirdiğimiz bir yer oldu. Ecdadımız Turgut Alp'in kurduğu bu güzel şehre ilk geldiğimde sadece mobilyanın, köftenin, sanayinin merkezine geldiğimi sanıyordum. Yanılmışım. Anadolu'nun, Kafkasların, Balkanların o muhteşem harmanıyla adeta koca bir dünya barışının ve kardeşliğin merkezine gelmişim. İnegöl'ün çalışkan, üretken, dik duruşlu ama bir o kadar da misafirperver insanını tanıdıkça bu şehre hizmet etmenin bir görev değil, bir lütuf olduğunu anladım. Devletimizin şefkatli, kucaklayan, adil ve samimi yüzünü hissettirmek için gece gündüz demeden çalıştım. Eğer bir nebze olsun bunu başarabildiysem, bir yetimin yüzünü güldürebildiysem, dertlere derman olabildiysem ne mutlu bana. Değerli dostlarım bizler devletimizin memuruyuz. Bugün güzel İnegöl'de, yarın başka bir vatan toprağında göreve amadeyiz ama İnegöl'ün bendeki ve ailemdeki yeri her zaman bambaşka olacaktır. Buradan ayrılırken cebimde makamlar, rütbeler değil; sizlerin o sıcacık dualarını, samimi selamlarını ve güzel dostluklarını götürüyorum. İnegöl'ün suyunu içen, ekmeğini yiyen biri olarak artık ben de fahri bir İnegöllüyüm. Gittiğim her yerde, bu şehrin bir elçisi olacağım" dedi.

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ'İNEGÖL (Bursa),

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Eren Arslan, Politika, İstanbul, İnegöl, Hakim, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kaymakam Eren Arslan'ın Duygu Dolu Veda Töreni - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İspanya’da yolsuzluk kıskacındaki Başbakan Pedro Sanchez’e istifa çağrıları yükseldi İspanya'da yolsuzluk kıskacındaki Başbakan Pedro Sanchez'e istifa çağrıları yükseldi
Otonom araçlar için fren pedalı zorunluluğu kaldırılıyor Otonom araçlar için fren pedalı zorunluluğu kaldırılıyor
Yüksek Mahkeme’den Trump’a yeşil ışık: Milyonlarca göçmeni sınır dışı edecek Yüksek Mahkeme'den Trump'a yeşil ışık: Milyonlarca göçmeni sınır dışı edecek
THK Başkanı Akın Ünal: Orman yangınları ile mücadele asli görevimiz değil THK Başkanı Akın Ünal: Orman yangınları ile mücadele asli görevimiz değil
Netanyahu’nun mezuniyet törenindeki konuşması “Evine dön“ sloganlarıyla kesildi Netanyahu’nun mezuniyet törenindeki konuşması "Evine dön" sloganlarıyla kesildi
CHP Milletvekili Gürsel Erol’dan Londra’da AK Parti hükümetine övgü dolu sözler: Her ülkenin harcı değil CHP Milletvekili Gürsel Erol'dan Londra’da AK Parti hükümetine övgü dolu sözler: Her ülkenin harcı değil

18:20
Kadir İnanır hayatını kaybetti
Kadir İnanır hayatını kaybetti
17:52
İbrahim Hacıosmanoğlu’nun okuma yazmayı 4. sınıfta öğrendiği ortaya çıktı
İbrahim Hacıosmanoğlu’nun okuma yazmayı 4. sınıfta öğrendiği ortaya çıktı
17:35
Niğde’de havai fişek fabrikasında patlama Ölü ve yaralı var
Niğde'de havai fişek fabrikasında patlama! Ölü ve yaralı var
16:39
Fatih Ürek’in dudak uçuklatan mirası için karar verildi Hepsi tek tek satılacak
Fatih Ürek'in dudak uçuklatan mirası için karar verildi! Hepsi tek tek satılacak
16:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ihracatçıya müjde: Reeskont kredilerinin yıllık limitini 5 milyar liraya çıkarıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ihracatçıya müjde: Reeskont kredilerinin yıllık limitini 5 milyar liraya çıkarıyoruz
15:05
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’dan memur ve emekli maaşlarıyla ilgili mesaj
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan memur ve emekli maaşlarıyla ilgili mesaj
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2026 18:46:44. #.0.5#
SON DAKİKA: Kaymakam Eren Arslan'ın Duygu Dolu Veda Töreni - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.