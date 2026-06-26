Kaymakam Eren Arslan'ın Duygu Dolu Veda Töreni

CUMHURBAŞKANLIĞI Kararnamesi ile İstanbul Ataşehir Kaymakamlığı'na atanan Bursa'nın İnegöl ilçesi Kaymakamı Eren Arslan, veda töreninde gözyaşlarını tutamadı. Arslan, "İnegöl, benim için, ailem için haritada sadece bir ilçe değil; ömrümüzün en güzel yıllarını geçirdiğimiz bir yer oldu" dedi.

İnegöl Belediyesi'nce farklı illere atanan Kaymakam Eren Arslan, Başsavcı Veli Ecir ve Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı İsmail Aydın için veda programı düzenlendi. Belediye Başkanı Alper Taban, Arslan, Ecir ve Aydın'a yeni görev yerlerinde başarılar diledi. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı İsmail Aydın, İnegöl'de görev yapmaktan mutluluk duyduğunu, ayrıldığı için hüzünlü olduğunu söylerken, Başsavcı Veli Ecir de "Umutla geldiğimiz İnegöl'den hüzün içerisinde ayrılıyoruz. Zor günlerimiz oldu. Zor günlerde omuz veren insanlara teşekkür ediyorum. İnegöl'ümüze hizmet etmek bizim için gururdur" diye konuştu.

'ARTIK BEN DE FAHRİ BİR İNEGÖLLÜYÜM'

5,5 yıldır ilçede görev yapan Kaymakam Eren Arslan ise veda konuşması sırasında gözyaşlarını tutamadı. Arslan, "Normalde çok rahatlıkla konuşurum ama bugün bir metne bağlı kalarak konuşmaya çalışacağım. Bugün karşınıza bir devlet görevlisi olmanın ötesinde kalbinin yarısını bu topraklarda, bu güzel şehirde bırakarak, bir dostunuz, bir kardeşiniz olarak çıktım. Çok sevdiğim ve tutkuyla bağlı olduğum mesleğimin en zor tarafı, şu an içinde bulunduğum ayrılık zamanı. Görev yaptığımız yer, bizim için sadece görev yeri değil; bir yuva olur. İşte İnegöl, benim için, ailem için haritada sadece bir ilçe değil; ömrümüzün en güzel yıllarını geçirdiğimiz bir yer oldu. Ecdadımız Turgut Alp'in kurduğu bu güzel şehre ilk geldiğimde sadece mobilyanın, köftenin, sanayinin merkezine geldiğimi sanıyordum. Yanılmışım. Anadolu'nun, Kafkasların, Balkanların o muhteşem harmanıyla adeta koca bir dünya barışının ve kardeşliğin merkezine gelmişim. İnegöl'ün çalışkan, üretken, dik duruşlu ama bir o kadar da misafirperver insanını tanıdıkça bu şehre hizmet etmenin bir görev değil, bir lütuf olduğunu anladım. Devletimizin şefkatli, kucaklayan, adil ve samimi yüzünü hissettirmek için gece gündüz demeden çalıştım. Eğer bir nebze olsun bunu başarabildiysem, bir yetimin yüzünü güldürebildiysem, dertlere derman olabildiysem ne mutlu bana. Değerli dostlarım bizler devletimizin memuruyuz. Bugün güzel İnegöl'de, yarın başka bir vatan toprağında göreve amadeyiz ama İnegöl'ün bendeki ve ailemdeki yeri her zaman bambaşka olacaktır. Buradan ayrılırken cebimde makamlar, rütbeler değil; sizlerin o sıcacık dualarını, samimi selamlarını ve güzel dostluklarını götürüyorum. İnegöl'ün suyunu içen, ekmeğini yiyen biri olarak artık ben de fahri bir İnegöllüyüm. Gittiğim her yerde, bu şehrin bir elçisi olacağım" dedi.

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ'İNEGÖL (Bursa),